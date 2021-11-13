F1巴西站｜兩大爭標分子齊上齊落　韋斯達賓手多或有手尾跟

F1巴西站是今年最後一次舉行「衝刺賽」，故此周五（12日）提早上演排位賽，車手榜落後榜首19分的咸美頓勇奪頭位，可惜未知能否在今晚頭位起步，事關他的戰車有異樣，這個問題同時引起韋斯達賓的留意，二人隨時攬炒收場，齊齊受罰。



今年一級方程式賽季進入尾四站，一連三個美洲分站在巴西劃上句號。兩大爭標車手韋斯達賓（Max Verstappen）及咸美頓（Lewis Hamilton）鬥得難分難解，二人相距19分。「咸爵爺」更未見官先打50大板，戰車使用今季第5副引擎，起步被罰5格。

巴西站是今年最後一站試行「衝刺賽」（Sprint Race），所以周五先舉行排位賽，咸美頓以0.438秒的優勢壓過韋斯達賓，將在今晚的衝刺賽頭位起步，而平治與紅牛則梅花間竹排在前4位。

縱然咸美頓篤定在正賽罰5格，他仍在排位賽取得頭位。（路透社）

今季F1餘下賽程：

咸爵爺可否頭位起步依然成疑，賽會賽後發現咸美頓的戰車尾翼上的DRS（Drag Reduction System），開啟時距離多於85毫米，有違規之嫌，賽會方面將有聆訊決定咸美頓是否犯規，隨時再度被罰。

咸美頓因為戰車尾翼上的DRS疑似違規，隨時再度被罰。（Getty Images）

倘若咸美頓再度受罰，最大贏家當然是韋斯達賓，希望在今站擴大兩人的差距。故事未完，其後「韋少」變成疑犯之一。網上片段流出，這名紅牛車手完成排位賽後，落車後先檢查自己戰車的尾翼，其後再上前查看咸美頓戰車的尾部，他更「手多多」用手觸碰。

根據規例，在停車區（Parc Fermé）內，除了工作人員授權外，亦不可以檢查﹑修理戰車，因為韋少的八卦行為，他亦需要接受聆訊，隨時付出代價。

Peguei o Max conferindo as asas ao final do Qualy. pic.twitter.com/QY8gr66ujO — Frederico Monteiro (@frd182) November 12, 2021

F1車手總成績榜前5位（截至墨西哥站）：