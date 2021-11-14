F1巴西站｜咸美頓衝刺賽被罰包尾起步　保達斯正賽排頭位

F1巴西站周五排位賽引發的「DRS風波」，在今天（14日）衝刺賽前，賽會宣布平治車手咸美頓被判罰包尾起步，韋斯達賓則罰款5萬歐元。這場今季最後一次衝刺賽最終由保達斯勝出，該平治車手今天在正賽排頭位。



F1巴西站衝刺賽。（Getty Images）

今季F1進入尾聲，巴西站為一連三個美洲分站畫上句號，但在排位賽已充滿話題。周五排位賽，賽會發現咸美頓戰車尾翼上的DRS（Drag Reduction System），開啟時距離多於85毫米，有違規之嫌；他的對手韋斯達賓落車後先檢查自己戰車的尾翼，再上前查看咸美頓戰車的尾部，他更「手多多」用手觸碰。

賽會在今天衝刺賽前宣布，原本勇奪頭位的咸美頓，被罰在衝刺賽包尾起步，韋斯達賓亦要罰款5萬歐元。根據規例，在停車區（Parc Fermé）內，除了工作人員獲得授權，其他人不可檢查及修理戰車，韋少今次絕對是「衰八卦」。

DRS風波來龍去脈：

F1巴西站｜兩大爭標分子齊上齊落 韋斯達賓手多或有手尾跟

咸美頓今天在衝刺賽被罰包尾起步，但他憑優秀表現最終第5名衝線。（Getty Images）

保達斯今季第2次勝出衝刺賽。（Getty Images）

儘管咸美頓包尾起步，但他在衝刺賽表現收放自如，最終全攻型戰略成功，取得第5名，但因其戰車使用今季第5副引擎，正賽起步被罰5格，即以第10位起步。

他的平治隊友保達斯在衝刺賽首名衝線，韋斯達賓及辛斯緊隨其後，三人將在正賽以頭三位起步，並分別獲得3分、2分和1分，韋斯達賓亦因此在積分榜領先咸美頓21分，以314.5分領導群雄。