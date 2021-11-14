世界盃外圍賽｜麥巴比大四喜　法國8球大勝哈薩克　提早一輪晉級

面對同組包尾大幡哈薩克，法國在世界盃歐洲區外圍賽D組分組賽清風送爽，上半場已有麥巴比大演帽子戲法，他下半場更完成大四喜，加上賓斯馬、拉比奧特和基沙文的入球，法國最終大勝8：0，提早一輪出線明年決賽周。



力爭衛冕的法國，今天（14日）在世界盃歐洲區外圍賽面對哈薩克，麥巴比於上半場搶盡風頭，花了32分鐘就完成帽子戲法。開賽僅2分鐘，他接應迪奧靴南迪斯傳球，助球隊先開紀錄。

麥巴比完成大四喜，助法國以8：0大破哈薩克。（美聯社）

法國之後兩個入球都由京士利高文策動，他先是推過哈薩克門將普卡迪洛夫，之後於右路「睇定」斬中，麥巴比腳踢頭頂，分別於12及32分鐘建功，法國以3球優勢返回更衣室。值得一提的是，麥巴比是法國國家隊自1985年後，第一個於正式賽事攻入3球的國腳。

麥巴比以頭槌攻入個人第3球。（美聯社）

但麥巴比的入球陸續有來，但在他於87分鐘完成大四喜前，法國在下半場先有賓斯馬梅開二度，拉比奧特於75分鐘亦建一功，之後基沙文射入12碼，最終法國以8：0大破哈薩克。

法國目前以15分位列D組榜首，領先次席的芬蘭4分，兩軍將於最後一輪分組賽對壘，即使芬蘭擊敗法國也肯定無法後上，故法國今輪篤定首名出線明年決賽周，正式展開衛冕之旅。

主帥迪甘斯對球隊表現大為滿意：「我們的目標是晉級，但球隊踢出風格，沒有人『獨食』，尤其是鋒線球員。」麥巴比認為一場大勝是對對手的尊重：「球迷們很享受今場比賽，球員亦是。我們尊重球賽、尊重對手，直到完場一刻我們仍傾盡全力。」