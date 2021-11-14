世界盃外圍賽｜荷蘭末段失球未能提早出線　迪比：我們超級愚蠢

面對黑山，有着2：0的優勢，誰想到荷蘭會在2022卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽分組賽最後10分鐘連失兩球，導致出線形勢現暗湧？「橙衣軍團」眾將賽後既憤怒又失望，梅開二度的迪比以「超級愚蠢」形容球隊。



迪比於25及54分鐘先後建功，荷蘭本應形勢大好，但在最後10分鐘，兩名黑山後備兵胡高迪及胡洛域先後攻破荷蘭門將比積路的十指關，最終荷蘭只能賽和2：2，儘管仍以20分位列G組榜首，但今仗無法贏波提早出線決賽周，球隊上下非常失望。

迪比為荷蘭射入第二球一刻，可會想到最終不是完美結局？（Getty Images）

迪比表示：「這是重擊。我們賠上了自己，還有隨隊作客和留在家鄉支持球隊的球迷。我們明明優勢在握，卻雙手倒掉了，超級愚蠢。」

隊長華基爾雲迪積克以「可恥」形容球隊表現：「憤怒，無話可說。下半場的表現實在可恥，我們希望控球、進攻、入球，但有時就是要做好防務。我們的組織不理想，應該控制大局，不是所有人都衝上前。」

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雲迪積克對於最後10分鐘連失兩球十分憤怒。（Getty Images）

主帥雲高爾承認換人安排未如理想，但不會怪責球員：「這場敗仗留下苦澀的味道，但我不會怪責我的球員。我們仍有機會晉級決賽周，而且形勢相對主動，現在要做的就是積極備戰最後一場分組賽。」

荷蘭爭取出線決賽周，要留待周二最後一輪分組賽。他們目前仍以20分位列G組榜首，土耳其及挪威同得18分緊隨其後，土耳其以較佳得失球排第2。荷蘭下輪只要和波也能晉級決賽周，落敗的話就有機會被土耳其及挪威壓過。