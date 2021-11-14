世界盃外圍賽︱美國墨西哥因為MIRROR反目？　佩列錫剝Sam哥牙骹

世界盃中北美洲外圍賽區內兩大勁旅美國與墨西哥正面交鋒，這不止攸關一場比賽勝負或出線席位，兩國歷年由球場鬥到政治和社會民生層面，美國前總統特朗普5年前宣布要「起城牆」（Build the wall），盡見近鄰之間貧富懸殊的矛盾。

今仗賽前墨西哥門將奧祖亞一番狠話說得盡，不料美國爭氣2：0擊敗這支區內一哥，佩列錫入波後揭開戰衣，內衣寫上的訊息啜核回敬「Sam哥」。



墨西哥門將奧祖亞賽前把話說得盡，不料慘吃回力鏢。（Getty Images）

美國縱為全球經濟和軍事霸主，但論到足球方面，由歷年往績到大賽成績，墨西哥才是區內一哥，往往把美國吃得死死的。

有豐富往績支持，樣貌酷似藝人吳鎮宇、人稱「墨西哥Sam哥」的門將奧祖亞，賽前自信滿滿的說出一番話：「與美國的鬥爭之中，墨西哥一直在美國的鏡子入面，他們一直希望學習和模仿。」

佩列錫後備上陣5分鐘即射破奧祖亞十指關。（Getty Images）

佩列錫狠打Sam哥臉

美國隊教練貝赫達（Gregg Berhalter）僅以一句：「那顯示我們要得到墨西哥的尊敬，仍有漫漫長路」作回應。

結果他不用等待太久，今場雙方戰情咬緊，下半場中段仍踢成0：0。69分鐘，貝赫達換入車路士翼鋒佩列錫，落場僅5分鐘，他便接應隊友添莫菲韋亞傳中近門頂入，為美國先開紀錄。佩列錫入球後，揭開戰衣露出早有準備的內衣，白色底衫上用黑色箱頭筆寫上一句：「鏡子內的男人」（MAN IN THE MIRROR），狠打奧祖亞的臉。

點圖睇：佩列錫狠狠還擊奧祖亞

+ 3

佩列錫：「我在鏡子前寫的」

戰至85分鐘，麥堅尼（Weston McKennie）再次令奧祖亞失守，美國終以2：0擊敗墨西哥，兩隊7戰同得14分，美國以得失球差擠下墨西哥，暫列榜首。

這場中北美區大戰落幕後，隨即在互聯網掀起新一波戰幔，佩列錫的內衣回敬訊息令他成為焦點人物。他先是禮貌地說，「我很開心入替後可以幫助球隊打破僵局，贏得比賽。取得第一個入球至為重要，我們都為今天的表現感到很高興。」

莫菲韋亞承認，佩列錫的「有料內衣」出自他和隊友手筆。（Getty Images）

記者當然不會就此放過他，紛紛追問內衣訊息一事，佩列錫嘗試低調處理，「我認為你們都知道那個訊息的意思，我不想多講，沒有什麼大不了，不想嘗試製造矛盾。」然而他又忍不住開個玩笑，「我其實是在鏡子前寫的……」說完才更正道，實情是另外「有人」為他代筆。

很快記者便找到「有人」自投羅網，為佩列錫送上助攻的添莫菲韋亞承認，在佩列錫內衣上寫訊息還擊奧祖亞，是他和守將耶迪連（DeAndre Yedlin）的主意。「只想發放一個訊息而已」，他說，「賽前墨西哥說了很多狠話，要令他們收聲，我們就要繼續贏波，繼續擊敗他們。這是贏得他們和全世界尊敬的唯一方法。」如今美國再非吳下阿蒙，陣容有錫列錫和小韋亞之餘，還有正在養傷中的另一星二代基奧雲尼雷拿，墨西哥實在沒有看輕他們的理由。

延伸閱讀：

世界盃外圍賽｜荷蘭最後10分鐘連失兩球 出線決賽周要等最後一輪

世界盃外圍賽｜荷蘭末段失球未能提早出線 迪比：我們超級愚蠢

世界盃外圍賽｜麥巴比大四喜 法國8球大勝哈薩克 提早一輪晉級

世界盃外圍賽｜比利時挫愛沙尼亞提早晉級 巴利獲百頂國家隊喼帽