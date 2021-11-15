體壇名將談奮鬥史　前消防員失左腳成劍擊猛將　沙排女將棄任醫護

港台電視31台推出全新節目《走在運動的路上》，今周一連4集邀來4位擁有不同奮鬥故事的香港運動員，講述自身刻服困難的故事，除了為體壇留下紀錄，故事也鼓舞人心。



《走在運動的路上》今周四集，邀來4位背景各異、但同樣曾面對及克服難題的港將，周一先有香港羽毛球名將葉姵延，人稱「黑妹」的她在2009年東亞運奪得女單金牌，透過比賽，她的戰意感染、感動港人，球場外，她亦坦誠面對自己。

周二播映第五集的主角，是香港花式足球員施寶盛，施寶盛的名字許多人都熟悉，他由傳統足球走到街頭表演花式足球，儘管這個項目沒有隊友、也沒有教練指導，但只要有球在腳，任何地方都是他的舞台。施寶盛會分享自己如何獨自練就好技術，也講述推廣花式足球的願望。

第六集，說是張偉良的故事，這位前輪椅劍擊代表曾是消防員，卻在1983年一次風暴搜救行動中重創，最終需切除左腳。憑着驚人意志，他浴火重生成為劍擊運動員，並在96年殘奧一口氣奪得4面金牌，未料又遇上女兒患上惡疾，他現時出任復康會主席，以堅毅的精神為殘疾人士的福祉奮鬥。

近年開始受注意的沙灘排球，女將江卓儀成為第七集主角，她曾經加入醫護行列，但最終再次投入沙排生涯，亦是因為受工作經驗所震撼，醫護與運動員兩段路之間，交織了一個發人深省的人生課。

走在運動的路上，11月9日起，連周一至周四晚上9時30分於港台電視31播放。（港台提供）

《走在運動的路上》逢星期一至四晚上90時30分於港台電逢星期一至四晚上9時30分於港台電視31播出；港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen同步播出並提供節目重溫

節目網站：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sportsspirit

