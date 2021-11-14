體育熱話︱史上最貴排球　曾跟湯漢斯「出生入死」Wilson高價拍賣

一個排球價值多少？一般而言，大部分只需數十至數百港元，世上卻有一顆珍貴無比的排球，身價不能以常理來衡量。

在荷里活電影《劫後重生》（Cast Away）中日夕陪伴飾演主角Chuck Noland的湯漢斯（Tom Hanks）在無人荒島捱過4年孤苦寂寞的「好朋友」排球Wilson，日前被拍賣，以23萬英鎊驚人價格售出。



「Wilson！」湯漢斯在《劫後重生》飾演的Chuck Noland，一人被困無人島，時常跟「好友」——排球Wilson傾偈解悶。（網上圖片）

專門拍賣電影相關收藏品的Prop Store 拍賣行，這樣形容Wilson：「這個白色之中帶點灰黃的皮製排球，以油漆造成殘破和污穢的外形，令它看來相當古舊。它的正面有一張深啡和紅色的「面孔」，代表Chuck Noland的血掌印。」

「它有一雙眼睛、鼻子和口，頂部被劏開，上面放滿一排排煙絲用來模仿頭髮的模樣。」《劫後重生》在2000年12月上映，至今已接近21年，因此拍賣行特別注明Wilson「年事已高」，「這個Wilson在電影拍攝期間，長時間被放在水中，因此它的整體形狀有點扭曲，面部細節也較電影中模糊了點。」

「Wilson的前世今生」：

+ 6

原本它只是個普普通通的排球，街上隨處可見，在《劫後重生》這套幾乎由湯漢斯一人由頭帶到尾的獨腳戲之中，這個Wilson卻扮演極其重要角色。當Chuck Noland因飛機失事落入無人島，在島上的血與淚、漫長無際的孤單寂寞夜晚，不會說話的Wilson成為Chuck的唯一聆聽者。

Wilson的「一張臉」，正是Chuck手部受傷後，拿Wilson來擦時留下。當時他正在十分氣憤，口中諗諗有詞，可是之後突然靈機一動，趁血液未乾為它畫上眼口和鼻。自此之後，它不再是排球，而是跟他的最佳聆聽者和好友Wilson，獨自在無人島4年，他事無大小也要跟Wilson分享，能夠長年脫離人群而未變瘋，正是全賴Wilson成為他的心靈支柱。就算之後他划木筏離開，在海上過程驚險，他寧願危險也死抱Wilson不放，不願跟好友分離，正是電影動人之處。

Chuck與Wilson在電影中編織出動人「友情」。（網上圖片）

+ 2

電影中的無人島位於南太平洋島國斐濟中的一個小島Monuriki，真實拍攝時間加起來才數個月，反而湯漢斯為電影真實感增肥後又減肥，之後再增肥中間等待的時間還更長。

Prop Store 拍賣行原先估計，這顆曾跟湯漢斯在電影中出生入死的「Wilson」拍賣價為4至6萬英鎊，最終以遠超估計的23萬英鎊（約240萬港元）成交，實在相當驚人，以一個相當香港的說法，「足以付出一層樓的首期了」。