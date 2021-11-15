MotoGP｜42歲羅斯告別戰十全十美落幕　徒弟以勝仗賀榮休

世界電單車錦標賽（MotoGP）在西班牙華倫西亞上演煞科戰，一眾車迷或許不太在意誰是冠軍，事關焦點落在傳奇車手羅斯身上，這名42歲的意大利車手迎來生涯最後一戰，26年職業生涯落下帷幕。



在MotoGP賽季煞科戰前夕，頂級別MotoGP已決出總冠軍，由「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）首度稱霸。今年最後一戰華倫西亞站，焦點十分清晰，正正落在「醫生」羅斯（Valentino Rossi）身上。

羅斯在華倫西亞上演生涯最終戰，以第10位衝過終點，十全十美結束職業生涯，42歲的他賽後直言今站結果非常重要，「這是個十分特別的比賽周末，我賽前頗為擔心，畢竟這是我最後一次以車手身份出戰，我希望留下最好的成績。同時面對不少壓力及情緒。我在今仗傾盡全力並沒有失誤，結果以第10位衝線，我十分滿意。在漫長的職業生涯中，最後一刻仍能以世界前十完成。」

羅斯生涯最後一次出戰MotoGP，結果以第10位衝線。（Getty Images）

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意大利名將羅斯征戰26年，出戰432場﹑9屆世界冠軍﹑115場分站冠軍，42歲的「醫生」已是MotoGP的標誌人物，網球巨星費達拿﹑拿度﹑荷李活明星湯告魯斯及奇洛李維斯亦送上祝福，當羅斯衝線時，現場隨即發放煙花，伴隨羅斯生涯正式落幕。

羅斯除了戰績彪炳外，他還為後輩車手鋪路，創立「VR46青訓學院」（VR46 Racing Academy）培訓年輕車手，而「VR46車隊」（Sky Racing Team VR46）近年在Moto2及Moto3角逐，VR46將在明年升格挑戰MotoGP，一眾羅斯的門生特意在華倫西亞站使用羅斯歷年的頭盔，齊齊向師傅致敬。

一眾羅斯學院青訓產品，在煞科戰齊戴上羅斯歷年的頭盔，向師傅致敬。（Twitter截圖）

今年MotoGP總亞軍巴利亞（Francesco Bagnaia）亦是羅斯青訓學院的產品，煞科戰贏得分站冠軍，是送給羅斯的榮休禮物，「這場勝利獻給華倫天奴（羅斯），他為了學院獻出一切，我希望以勝仗向他致敬。」