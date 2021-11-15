桌球｜傅家俊伙MIRROR Tiger阿Jer打慈善賽　為SEN兒童籌款

久未作賽的香港桌球手傅家俊，將於11月27日及28日現身荃灣愉景新城，與MIRROR成員阿Jer（柳應廷）及Tiger（邱傲然）合演慈善賽，為SEN兒童籌款。



傅家俊去年開辦兒童桌球學校，他深信這項紳士運動有助訓練兒童的耐性、專注力、爆發力及思考能力，他更為有特殊教育需要（SEN）的兒童訂製一套課程，提升他們的自信心、手眼協調和情緒控制等。

傅家俊將聯同MIRROR成員阿Jer及Tiger打慈善賽。（公關提供）

有見及此，Marco特別將兒童桌球推廣到社區，11月27及28日於荃灣愉景新城D.PARK舉行活動，27日是「兒童桌球活動教室」，屆時將設置6張桌球枱，由專業教練教授桌球技巧，家長及兒童更可即場免費試打桌球。

28日活動更是重頭戲，Marco將與MIRROR成員阿Jer及Tiger合演「調教你Snooker——慈善桌球挑戰賽」，為幫助SEN兒童的組織協康社籌款。

柳應廷。（公關提供）

兒童桌球活動日

日期：2021年11月27日（星期六）

時間：早上11時至下午6時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1



網上報名：https://bit.ly/dparkmsksnooker（先到先得，額滿即止）

調教你Snooker——慈善桌球挑戰賽

日期：2021年11月28日（星期日）

時間：下午3時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1

如欲索取《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》入場門票，請留意日後公布。



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