世界盃外圍賽｜哈利卡尼國際賽入球停不了　破英軍塵封94年紀錄

英格蘭作客10球血洗聖馬力諾，以世界盃歐洲區外圍賽I組首名晉級，穩奪來年的卡塔爾世界盃入場券。代表英軍特別醒神的隊長哈利卡尼，僅15分鐘便攻入「大四喜」，同時打破一項塵封94年的紀錄。



面對魚腩部隊聖馬力諾，英格蘭在世盃外最後一仗未有留手，由哈利馬古尼打開紀錄，掀起大勝的序幕，其後主隊擺烏龍，加上哈利卡尼半場連轟4球，英軍早已遙遙領先6球。「三獅軍團」換邊後繼續狂攻，首度為英格蘭上陣的伊美路維建功，加上泰朗明斯﹑譚美阿巴謙及布卡約沙卡各建一功，英格蘭大炒聖馬力諾10蛋，奠定I組首名席位，昂然躋身來年的世界盃決賽周。

意大利賽和北愛 英格蘭炒聖馬力諾10:0晉身決賽周

首度入選英格蘭大軍的伊美路維，今仗即有進賬。（路透社）

英格蘭隊長哈利卡尼在國際賽的表現判若兩人，今仗在上半場僅花15分鐘便交出「大四喜」，2021年內為英格蘭累積攻入16球，刷新英軍球員在同一年入球紀錄，這紀錄已保持94年。值得一提的是，哈利卡尼在2021年，至今為熱刺在不同賽事射入24球。

哈利卡尼近兩仗狂轟7球，腳風甚順，至今已在英格蘭累積48個入球，追平名宿連尼加，距離史上入球王朗尼（Wayne Rooney）僅差5球，相信破紀錄只是時間問題。

哈利卡尼上半場僅花15分鐘便交「大四喜」。（路透社）

這名英軍尖刀在國家隊表現有加乘，哈利卡尼直言穿上英格蘭球衣時有額外的動力，「今晚是完美的一夜，當我披上英格蘭球衣入球時，這個感覺與別不同，但我們依然需要繼續努力。」英格蘭主帥修夫基亦盛讚哈利卡尼是個天生射手，笑言倘若讓他踢足全場，朗尼的紀錄可能已被打破了。

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