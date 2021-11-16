世界盃外圍賽｜意大利接連失分斷送直接出線資格　兩屆跌落附加賽

繼葡萄牙被絕殺跌落附加賽後，再有另一支歐洲勁旅遭遇相同命運。應屆歐洲國家盃冠軍意大利，作客與北愛爾蘭互交白卷，握手言和，結果被瑞士爬頭升上榜首，意大利只能以次名晉身附加賽。



世界盃歐洲區外圍賽C組，意大利上仗逼和瑞士後，兩軍同得15分，最後一仗決定首名出線資格誰屬。瑞士下半場連轟4球大勝保加利亞，壓力全數落在意大利身上。

意大利今仗造訪北愛爾蘭，由恩斯治尼﹑費達歷高基艾沙及貝拉迪攻堅，可惜全場具威脅攻門欠奉，反而主隊的攻勢更加入肉，幸好有當拿隆馬神救，加上邦路斯完場前護空門，否則意大利連1分也保不住，最終與北愛打成0：0和平，各得1分，意大利只能以小組次名晉身附加賽。

意大利未能攻破北愛大門，結果以次名晉身附加賽。（Getty Images）

意大利缺席俄羅斯世界盃決賽周，正是在附加賽兩回合不敵瑞典，如今再度落入附加賽，瑞典同樣次名出線，難道這支應屆歐洲冠軍亦難逃一劫？

連續兩仗和波，意大利斷送直接出線決賽周的資格，亦是唯一一支不敗的球隊跌入附加賽。主帥文仙尼直言球隊早該晉級，可惜未能好好把握機會，如今已沒有退路，「我們今仗擁有控球權，但一直未能將皮球放進網內。如今只可以專注3月的附加賽，全力做到最好，我對拿下決賽周席位十分有信心。」

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