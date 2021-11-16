體育熱話｜福原愛全面復工獲大學委任教職　日網民諷：教什麼

日本乒乓球前國手福原愛3月初爆出不倫戀，與台灣球手江宏傑離婚收場，清純形象蕩然無存。

回復單身，事業也要重新開始。繼奧運期間擔任評述員「試水溫」，福原近日全速前進，更新個人網頁之餘，又擔任客席副教授。最新「搞作」成為職業乒乓球隊的非執董，更與香港代表黃鎮廷成為「同事」。

福原動作頻頻，在祖家日本，與「第二個家」中國，反應兩極。



福原愛在本月初先宣布成為青森大學客席副教授，讓校與福原就讀的青森山田高校有所關連。今天，日本乒乓超聯「T-League」球隊琉球Asteeda（琉球アスティーダ）宣布委任福原愛為非執行董事。該球隊在本季賽事報名球員之中，唯一海外球手正是港將黃鎮廷。球隊與福原早有淵源，因為過去三年，隊員名單有福原的前夫江宏傑。

體育熱話｜福原愛任奧運旁述好感度稍升 感謝中國傳工作排到年尾

福原愛全面出動。（ig@aifukuhara9113）

不論是副教授或是非執董，兩方公布委任福原愛，希望她把球手時代的經驗分享。青森大學的公告指，福原計劃親自或網上授課，向學生分享。琉球Asteeda的公告亦稱，福原在亞洲內知名度相當，見多識廣，能夠提供意見，助公司向日本以外地區發展。而據《報知體育》，琉球Asteeda年初在東京交易所上市，成為國內首支職業體育企業上市的例子。

黃鎮廷（下左二）是琉球Asteeda的隊員，但礙於通關等原因，他在未如其他隊員的外國選手，在東奧後留在日本作賽。（網頁截圖）

福原在本月初，先更新了退役後開設公司「omusibi」的網頁，儼如個人網頁，最近一條短片拍攝她為母特製的乒乓球枱。她指母親去年腰傷，須坐輪椅，為了讓母親提起精神，坐着打乒乓球，特意設計一張短身而橢圓形的球枱，片中的她更與母親搓球。

為母親特製球枱，讓她坐輪椅也可以打球，中、日網民有不同看法。（影片截圖）

以上種種，為了新生活要好好過。福原愛在3月被拍攝到在日本與「大隻仔」進入酒店，其時前夫江宏傑與子女都在台灣。二人於7月離婚，同月底舉行東京奧運，已見福原愛為日本的電視台評述乒乓球賽事，為復出鋪路。

福原愛（中）擔任青森大學客席副教授，惹來日本網民熱議。（影片截圖）

福原積極更新社交媒體，在微博擁有558萬擁躉，每逢出帖都有大批擁躉留言，一片支持之聲，例如為母特製球枱的帖，盡是讚賞她「感動」、「孝順」。同一新聞來到日本，絕大部分是批評，例如指她「造作」、或叫她「請為居於台灣的子女做點什麼」。日本對於福原成為客席副教授一事，亦滿是揶揄與質疑，例如「這個人有什麼可以教導學生嗎？她自己要先學習吧」。

有傳出版商看準時機邀請福原愛拍攝性感寫真。（福原愛Facebook）

👇👇👇你能看出福原愛可能是個「肉食女」嗎？點圖放大看福原愛與江宏傑的甜蜜生活照👇👇👇