七欖因疫情第五度延期　欖總：體育園開幕時可能已無國際賽

香港欖球總會與國際欖球理事會周二（16日）宣布，原定延至2022年4月舉行的「香港國際七人欖球賽」（七欖），再度延期至明年11月4至6日，是欖總自疫情以來，第5度延期或取消七欖，若能如期舉行，將是香港國際七人欖球賽自1976年以來首次在春天外上演。



欖總發聲明指，第5度延期或取消賽事，是「為應對參賽隊伍因旅遊限制而面臨的不確定因素」，並希望在現在起到比賽為止的一年間，「全球疫苗接種率將繼續增長，而香港的邊境也能逐漸開放」，讓隊伍可順利到港參賽。賽事將會成為下季「世界七人欖球系列賽」的揭幕戰，欖總也會在2023年4月的傳統賽事檔期內再辦七欖。

聲明續指，「欖總自疫情大流行至今已累計虧損2億港元，香港國際七人欖球賽連番延期更迫使欖總用盡財政儲備、裁減了超過百分之四十的員工，並結束了其職業球員計劃。」欖總早前將旗下的30名全職十五人欖球代表隊成員，在今年6月30日合約屆滿後轉為半全職。

欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）稱，「若政府所支持的M品牌大型體育活動長時間無法舉辦，它們在國際賽程中消失的風險便會越來越大，對該等運動項目和體育社區都會造成永久傷害。更諷刺是，當啟德體育園開幕之際，香港可能已經沒有國際賽事可以舉辦了。」