羽毛球．印尼大師賽｜伍家朗晉16強　安賽龍鬥李卓耀前曬溫馨

港羽6位球手，包括伍家朗、李卓耀，及兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪、張德正／吳詠瑢休息一周後，出戰周二（16日）在峇里展開的印尼大師賽。

首日港隊只得伍家朗登場，在男單首圈面對印尼球手Dwi Wardoyo。



世界排名維持在第9位的伍家朗，面對有主場之利的Dwi Wardoyo，首局中段雖然一度不斷交換領先，但戰至14：14後，家朗連取5分拉開比數，再以21：16先勝一局。第二局這位港將以21：19再勝，順利打入16強。

伍家朗在歐洲三站賽事，兩度在次圈出局、一次打入8強。（BWF）

李卓耀和兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪、張德正／吳詠瑢周三緊接上陣，其中李卓耀首圈便要面對應屆東京奧運金牌安賽龍，安賽龍今次到峇里一連出戰多項賽事，更把握機會帶同女兒維維（Vega）享受當地風光，並在instagram上不停大放親子閃光彈，羡煞旁人。

印尼大師賽首圈 港隊對賽表

比賽日期：17/11/2021（三）

混雙

張德正／吳詠瑢 對 Venkat Gaurav Prasad／Juhi Dewangan（印度）

鄧俊文／謝影雪 對 Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari（印尼）

男單

李卓耀 對 安賽龍（丹麥）



另一個引來球迷熱話的，是日本羽球天王桃田賢斗，在印尼人氣極高的他不斷收到球迷送上的「花」，內容卻不是鮮花，而是印尼盾現鈔和零食。