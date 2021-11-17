世界盃外圍賽｜歐洲10支球隊直接晉級決賽周　意葡或附加賽相遇　

世界盃歐洲區外圍賽分組賽已經全部完成，10支直線出線明年決賽周的歐洲球隊誕出，至於葡萄牙、意大利等12支球隊就要踢附加賽，爭奪歐洲區最後3個席位。



以下為10支直接出線世界盃決賽周的歐洲球隊：

德國（J組首名）、丹麥（F組首名）、法國（D組首名）、比利時（E組首名）、克羅地亞（H組首名）、西班牙（B組首名）、塞爾維亞（A組首名）、英格蘭（I組首名）、瑞士（C組首名）、荷蘭（G組首名）

至於附加賽就有12支球隊參與，10支是分組賽次名，另外2支是未能獲得世界盃外圍賽小組頭兩名的歐國聯最佳小組首名。

以下為12支歐洲區附加賽球隊：

種子隊：葡萄牙（A組次名）、蘇格蘭（F組次名）、意大利（C組次名）、俄羅斯（H組次名）、瑞典（B組次名）、威爾斯（E組次名）

非種子隊：土耳其（G組次名）、波蘭（I組次名）、北馬其頓（J組次名）、烏克蘭（D組次名）、奧地利（歐國聯最佳小組首名）、捷克（歐國聯最佳小組首名）

為何奧地利、捷克入到附加賽？

在世界盃外圍賽，奧地利是F組第4名，捷克是E組第3名，他們是靠歐國聯成績入到附加賽。應屆歐國聯A1至A4組的榜首，在世界盃外圍賽都獲得小組首名或次名（法國、西班牙、意大利、比利時），所以歐國聯最佳小組首名的席位就落到B級。在B級4組首名當中，成績最好的威爾斯在世界盃外圍賽都取得小組次名入附加賽，所以這兩個席位再遞補給緊隨其後的奧地利及捷克。

葡萄牙及意大利怎樣才能晉級決賽周？

12隊爭3個位，他們要分成3組，每組4隊，採用淘汰制，先踢一場小組準決賽，再踢決賽，在小組決賽勝出的，方能晉級決賽周。在小組準決賽，種子隊會獲得主場之利，將迎戰一支非種子球隊，勝出的一隊將面對另一場小組準決賽的勝方，有可能由兩支種子球隊合演小組決賽。換言之，葡萄牙及意大利如果抽中同組的話，有機會在小組決賽相遇，到時兩隊只能活一隊。

歐洲區附加賽幾時抽籤？

在歐洲時間11月26日下午，於瑞士蘇黎世舉行。

卡塔爾世界盃出線球隊（已有12隊）：

+ 7

英超第12輪直播賽程：