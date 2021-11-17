國足主帥李鐵火力全開　記者會變發洩大會　網民：這個人已經瘋了

國足賽和澳洲1：1後，主帥李鐵賽後火力全開，大吐苦水，將記者會變成發洩大會，金句百出，包括「各位我在足球上花的時間比任何人都多」、「沒有一個人比我更瞭解中超的球員」、「我們調用巴頓時候很多人覺得我們瘋了」、「還會有人說有主場和沒主場差不多，這種人腦子有問題」。多名內地記者及傳媒人都表示，李鐵的言論過火，甚至有人認為中國足協應該請李鐵去看心理醫生。



世界盃外圍賽｜中國1：1迫和澳洲 賽後排小組第5

國足靠武磊在70分鐘射入12碼，在中立場以1：1逼和澳洲，暫時6戰得5分，排世界盃亞洲區外圍賽12強賽B組第5名，數字上仍有出線的可能。也許近來受到猛烈的批評及質疑，國足教練李鐵在賽後記者會上按捺不住，火力全開，言論激進。

【國足與澳洲踢成1：1】

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李鐵：很多人覺得我們瘋了

李鐵首次召入26歲中場巴頓，今場安排他後備上陣。有記者問李鐵，未來會否徵召更多新血入伍時，他開始大爆金句。他說：「對於中國足球，我可以很自信的講，沒有一個人比我更瞭解中超的球員和國家隊球員。徐新今年27，你能想像他是第二場國家隊比賽嗎。我們調用巴頓時候很多人覺得我們瘋了。但是我們要給年輕人機會，這是一個趨勢。」他之後還表示「我不想在這裏點評任何一個球員，但我想說，各位我在足球上花的時間比任何人都多」！

當談到疫情的影響時，李鐵表示這兩年球員太辛苦了。他說：「球員回到國內要進行三周的隔離，然後回到球會。我說的話你們覺得會找客觀因素，但球員太不容易了，他們經歷的中國足球最艱難的時候，包括我也沒經歷過。這麼長時間的封閉隔離見不到家人，然後結束隔離又是這麼密集的聯賽。換成老外球員和教練他們會瘋。澳洲的7號就是因為不想隔離沒踢12強賽的前兩場比賽，如果換成中國隊球員，外界大家和媒體能接受嗎？大家都在硬撐。」

國足主帥李鐵賽後的言論，引起內地網絡及傳媒廣泛討論。（資料圖片/新華社）

「很幸運，我們還沒瘋」

李鐵賽後透露，入籍兵阿蘭將會離開廣州隊，由阿聯酋直接飛回巴西。他說：「阿蘭這種情況怎麼處理？各位記者朋友？我只能自己處理，我不能表現沮喪和不滿，還會有人說有主場和沒主場差不多，這種人腦子有問題。在這裏，我就說，有主場和沒主場很不一樣。在蘇州踢，我們有很大可能會帶着6分回家。」

李鐵這個賽後記者會長32分鐘，他詳盡回答記者問題，回擊輿論，分享個人經歷及感受。

受制於疫情的隔離措施，國足在12強賽喪失主場優勢，要到中東的中立場踢主場比賽。為免回國後隔離，國足還長時間留在中東集訓，職球員不得不長期離開家人。李鐵說：「我跟原來的隊友、教練打電話，問應該怎麼辦。他們說，如果是他們，早已經瘋了。很幸運，我們還沒瘋，來到12強賽的目的，就是為了讓自己變得越來越好。」

最後，李鐵突然分享自己以前的經歷，他說：「我也經歷過艱難的時刻，現在國內時間已經是11月17日，非常感謝球迷熬夜看球甚至還在看新聞發佈會。1993年的11月17日我坐了飛機去了巴西，在巴西呆了5年，人生最美好的時間留在了巴西，我在巴西吃了很多苦，真的吃了很多苦，沒人知道。」

內地記者：李鐵言論引火焚身

李鐵在記者會上的言論，引起網民及傳媒的激烈反應，有網民覺得他像怨婦一樣發洩情緒，更有人留言：「這個人已經瘋了，說啥沒人管管嗎？」媒體人李璇在微博上表示：「每次國足打得稍微正常一點的時候，他就不正常了。這是幹啥呢？憶苦思甜？還是單純哭慘？看懵了。」《天津日報》體育中心記者申煒則在網上表示：「李鐵賽後發布會是解氣了，那一堆話哪是國家隊主教練說的啊，建議足協給他請個心理醫生吧。」

《解放日報》體育記者陳華則表示：「有意思，李鐵應該是國足歷史上第一個敢明着和一些媒體以及自媒體硬杠的主教練了，不知道他的勇氣來自哪裏。但有一點，他這種引火焚身的做法，會得罪不少人，但也能轉移火力吧，大家的矛頭都對準他，隊員壓力小。這算不算學穆里尼奧（摩連奴）當年懟天懟地懟空氣的做法？」

卡塔爾世界盃出線球隊（已有12隊）：

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