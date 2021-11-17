維港泳2021｜採用全新賽道游向星光大道　現正接受報名限額1500人

「新世界維港泳」將於12月12日（星期日）早上舉行，全新賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。今屆參賽名額為1500個，今日（17日）上午10時30分起接受網上報名，至11月22日截止。



停辦了兩年的維港泳，今年終於復辦。3年前的路線是由尖沙咀公眾碼頭游到灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，而今年就掉轉，由港島游到九龍，起點是灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，而終點則改到尖沙咀星光大道，賽道長約1公里。

今次維港泳的路線由灣仔出發，游到尖沙咀星光大道。（公關提供）

今年賽事繼續設有「競賽組」和「優悠組」，名額合共1500個。由於名額有限，今年「競賽組」只供2019年入圍競賽組泳手報名並以水試或其他認可成績為準則，較快者可獲參賽資格。至於「優悠組」，若報名人數超過名額，大會將會進行抽籤，並於11月25日公布抽籤結果，部分名額將優先給予2019年入圍的泳手，中籤的泳手須於11月底參與水試，通過水試者便能參加「優悠組」的賽事。

維港渡海泳之前連續兩年取消。（資料圖片／盧翊銘攝）

因應新冠肺炎疫情，主辦單位將採取嚴格防疫措施，包括今屆入圍參賽者須在比賽前14日或之前（即11月28日或之前），完成接種兩劑政府認可之疫苗；領取選手包當日，亦即活動舉行前48小時內，接受由主辦單位為泳手免費安排的政府認可2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得陰性結果；泳手須遞交電子健康申報表，確認賽事前21日（即11月20日或之後）未有離港，以及比賽當日，使用「安心出行」手機應用程式，以進入會場。

為進一步保障參賽者，大會除了在會場加設大量酒精搓手液、社交距離提示外，亦將在報到處設置體溫監測設備，並在終點設有兩個口罩派發處，以便完成賽事的泳手做好防疫措施。

今年維港泳的參加者要遵守多項防疫措施，包括進入會場時要使用「安心出行」。（資料圖片／盧翊銘攝）

大會今日上午10時30分起接受網上報名，截止時間為11月22日晚上11時59分。有關賽事詳情、參加資格及報名，可瀏覽大會網頁。

「新世界維港泳2021」資料

比賽日期：2021年12月12日（星期日）

網上報名日期：2021年11月17日上午10時30分至22日晚上11時59分

抽籤結果查閱日期：2021年11月25日下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱

水試名單公佈日期：2021年11月25日 下午3時於泳總及新世界維港泳網頁公佈

水試日期及地點：2021年11月27日（東涌游泳池）、2021年11月28日（中山紀念公園游泳池）、2021年11月29日（東涌游泳池）

水試結果及參賽名單查閱日期：2021年12月1日 下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱

領取選手包及檢測日期：2021年12月10日（上午9時至晚上8時）、2021年12月11日（上午9時至中午12時）

*領取地點為觀塘海濱發現號01，主辦單位屆時會為泳手免費安排政府認可的2019冠狀病毒病核酸檢測