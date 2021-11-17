世界盃外圍賽｜美斯先入決賽周等C朗　阿根廷賽和巴西取得入場券

有美斯的阿根廷在世界盃南美洲區外圍賽與巴西賽和0：0，加上烏拉圭及智利在另外兩場輸波，阿根廷已經夠分，獲得明年決賽周的入場券。



世盃外南美洲區的榜首大戰，由第2位的阿根廷迎戰榜首巴西，戰情比預料平淡。儘管阿根廷有美斯擔任正選，但未能攻入巴西大門，兩隊互交白卷完場。本身以為阿根廷和波失分，提早晉級就「hold住」，怎料到烏拉圭及智利齊齊輸波，幫阿根廷鎖定前4名，獲得決賽周入場券。同日其他比賽，烏拉圭作客以0：3不敵玻利維亞，智利就在主場以0：2負於厄瓜多爾。

阿根廷與巴西賽和0：0。（美聯社）

本身早已晉級的巴西，以35分繼續排榜首，阿根廷以29分居次席。厄瓜多爾14戰23分，排第3位。哥倫比亞及秘魯同得17分，分別排第4及第5位。智利及烏拉圭今輪輸波，兩隊同得16分，列第6及第7位。南美洲區有4個直接晉級世界盃決賽周的資格，巴西及阿根廷已經佔去兩席，另外第5名的球隊可以透過附加賽爭入決賽周。以如今的形勢，厄瓜多爾的位置都算穩固，但第4、5名之爭非常激烈，由第4的哥倫比亞去到第9的巴拉圭，也只是4分之差。

世界盃外圍賽｜歐洲10支球隊直接晉級決賽周 意葡或附加賽相遇

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