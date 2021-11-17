雲迪積克追大賽夢波折重重　挪威黃金一代又要等候｜世界盃外圍賽

被視為當今第一中堅的華基爾雲迪積克，看來終於可以在31歲之齡首次出戰大賽！他以荷蘭隊長的身分，帶領國家隊在主場以2：0擊敗挪威，取得世界盃歐洲區外圍賽G組榜首，直接晉級決賽周。雲迪積克成名多年，由2015年起已經入選荷蘭大國腳，但遇上荷蘭足球的黑暗時期，加上傷患困擾，一直未能參加歐國盃及世界盃。另一邊廂，輸波的挪威只能排第3位，再一次緣盡大賽決賽周，艾寧夏蘭特、馬田奧迪加特為首的挪威黃金一代，又要繼續等待。



雲高爾坐在輪椅上，與球員慶祝晉級決賽周。（Twitter）

在70歲老帥雲高爾帶領下，荷蘭有驚無險，穩住戰績，在外圍賽最後一戰，擊敗挪威，取得小組首名，順利躋身世界盃決賽周。雲高爾日前踩單車回酒店時，意外跌倒，臀部受傷，今仗坐在輪椅上，遙控督師。雲高爾運籌帷幄，荷蘭順利勝出，他賽後都讚球員執行戰術理想，而且他看比賽時也沒有緊張，因為他覺得整場賽事都在荷蘭控制之下。

雲迪積克為首的防線保持不失球，荷蘭淨勝挪威，取得小組首名。（路透社）

荷蘭隊長雲迪積克非常高興，因為他終於可以亮相國際大賽，如無意外，他在明年將會以31歲之齡，首次為荷蘭披甲踢大賽。雲迪積克在2015年開始入選荷蘭大國腳，但正值荷蘭足球的低潮期，無緣2016歐國盃及2018世界盃。到上屆歐國盃，荷蘭終於入圍決賽周，可惜雲迪積克受重傷，又錯過了。希望他今次健健康康，能夠首次在大賽亮相！

奧迪加特（左）今場正選披甲，但未能幫挪威搶到分，結果只得小組第3名，無緣世界盃決賽周。（路透社）

這邊廂雲迪積克終於可以亮相大賽，那邊廂挪威黃金一代又要等待。挪威近年冒起了一班新星，包括21歲前鋒艾寧夏蘭特、25歲前鋒阿歷山大索洛夫、22歲中場馬田奧迪加特、23歲中場辛達貝治及23歲中堅基斯杜化艾查。在外圍賽對荷蘭最後一戰，夏蘭特因傷避戰之下，挪威輸波，連小組次名也不保，跌落第3位，無緣晉級。幸好這班球員都是二十出頭，未來肯定可以繼續進步，他們等得起！

夏蘭特受傷缺陣，挪威輸波出局。想見到夏蘭特踢大賽，又要等多兩年。 （資料圖片/路透社）

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