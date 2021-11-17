【單車】前港將仇多明看好師妹成世界冠軍　憂男隊青黃不接

香港單車節在奧運熱潮之後復辦，前港隊代表仇多明現時為新地單車學院總教練，他坦言在新一代車手李思穎於全運會公路賽奪金後，看到她的成長，認為她「有機會成為下一個世界冠軍」。



38歲的仇多明2004年退役，其後擔任了3年港隊教練，蔡其皓、郭灝霆、張敬樂等均是其青訓門生。香港在東京奧運後掀起體育熱潮，他認為反而是在奧運之後，20歲的李思穎在全運會摘下金牌創歷史，為女子隊打下強心針。

退役單車港將仇多明坦言看到女子長距離港將李思穎的成長。（葉詩敏攝）

仇多明：不少女同學家長都放下心來

仇多明指：「（李思穎奪金後）多了人喜歡踩公路單車，而且不少女同學家長都放下心來，原來女生踩單車都有機會，不一定要像是李慧詩般爆發型，細細粒都有機會贏，希望單車學院可培訓到更多車手。」

全運回顧：

李思穎奪女子公路單車個人賽金牌 成香港第一人

李思穎奪金歸功隊友 出身三鐵一個原因轉項

新鴻基地產執行董事新基煇在單車節記者會上透露，2018年成立的新地單車學院，目標是能為港隊梯隊培訓300名年輕車手。仇多明坦言在學校推廣階段，看到不少學生資質上有提升，中學生試玩都展現到潛質，「相信300個是初步目標，將來我們提供到更多新血予港隊，希望會有更多世界冠軍出現。」

李思穎全運奪金回顧：

仇多明嘆港隊流失男車手：成為精英運動員要有愛

近年港隊流失不少男車手，雙料亞洲冠軍兼2018年亞運冠軍的張敬樂，還有公路新星馮嘉豪在4月時相繼退隊，仇多明感歎謂：「香港隊流失是多的，始終香港運動員的環境是刻苦，加上沈教練要求好高，成為精英運動員是要有對運動很多的喜愛，直情要有愛。」他指因此要讓後生一輩維持對單車的興趣，「培訓數量大、興趣大，希望總有人能成為精英運動員。」

李思穎在全運會奪得女子公路單車個人賽金牌，鼓勵不少女孩子投身公路單車。（羅君豪攝）

他不諱言較擔心男隊青黃不接，惟看好李思穎能為港隊帶來希望，「看到李思穎的成長 ，她的路線像是日本的梶原悠未，踩法同方向都向着她發展，有機會成為下一個世界冠軍。」年僅24歲的梶原悠未為應屆奧運女子全能賽銀牌得主，亦是2020世錦賽冠軍，李思穎一向視她為偶像。

仇多明近年推廣單車運動與協助培訓新血，他認為梯隊需要時間，還要看有沒有合適運動員，他笑言：「像是張敬樂是十年難得一見的運動員，他們都過了十年喇，所以應該又是時候有強車手出現。」