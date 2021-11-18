網球｜費達拿復出路遙遙　預料明夏回歸　坦言戰溫布頓困難重重

年屆40歲的網球名將費達拿，早前接受膝蓋手術康復需時，勢將再度錯過明年初的澳洲網球公開賽。「費天王」接受瑞士傳媒訪問，坦言未有復出日期，甚至可能缺陣擅長的溫布頓。



現年40歲的「瑞士天王」費達拿（Roger Federer），今夏戰畢溫布頓後，宣布再度接受膝蓋手術。今年8月轉字頭的「費天王」，康復進度緩慢，教練盧比錫（Ivan Ljubicic）表明他參加明年1月的澳網幾乎是不可能。

40歲費達拿術後康復緩慢勢缺陣 教練寫包單：不會突然掛拍

費達拿正在養傷，即使回歸賽場也不能出戰。（資料圖片／Getty Images）

費達拿日前接受瑞士傳媒《Le Matin》訪問，開腔談及何時復出，他直言至起碼明年夏天才有望回歸賽場，「我將在1月恢復跑步，3﹑4月左右重返網球場練習，如果一切順利的話，我預計2022年夏天可以再度參賽。」

溫布頓明年6月底舉行，大家也期待看到費達拿的身影，他直言外界不要抱太大期望，「如果我能夠參賽，我會超級驚喜」。

再戰溫布頓，費達拿親認明年機會不大。（資料圖片／Getty Images）

正如教練盧比錫所言，費達拿不會突然掛拍，「費天王」希望再度嘗試回歸賽場，成績已經不再重要，如今他只有一個目標，「我在康復訓練非常努力，我深信自己可以重返賽場，因為我想最後一次嘗試自己能否回歸，並以自己的方式與網球及球迷說再見，這是我的終極目標。」

費達拿承認要以自己的方式與網球告別。（資料圖片／Getty Images）

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