西甲｜加里夫巴利離奇傷癒　復出僅戰半場　回歸皇馬前再傷過

威爾斯球星加里夫巴利回歸皇家馬德里，季初僅披甲3場西甲，其後一直養傷，他竟然照常入選威爾斯大軍，更正選上陣半場鬥白羅斯。

國際賽後，巴利再度因傷掛免戰牌，至少休息3星期。



32歲的威爾斯球星加里夫巴利（Gareth Bale），上季外借返回成名地熱刺後，今季重回皇家馬德里的懷抱，僅在頭3場聯賽披甲，其後因為膝傷缺陣。養傷期間，巴利竟然照常入選國家隊，對白羅斯一仗更加披甲登場，達成國際賽第100頂「喼帽」，並交出一個助攻，半場因傷被調離場，及後周二（16日）對比利時亦未有上陣。

受傷逾兩個月的加里夫巴利，對白羅斯一仗竟然離奇復出。（路透社）

加里夫巴利返回皇馬後，軍醫為他作進一步檢查，表示他的小腿受傷，再度需要養傷3至4星期，繼續無緣為皇馬披甲。根據慣例，傷兵通常不會被召入伍，巴利破例獲選再出戰，整件事相當有嫌疑，難免令人聯想「詐傷」的可能性。

這名威爾斯球星盛傳周薪達60萬英鎊，是全隊周薪最高的球員，8月底至今未為皇馬上陣，躺着也淨賺660萬鎊的人工。

巴利今季代表威爾斯的次數，竟比皇馬為多。（Getty Images）

國家隊與皇馬，巴利明顯有「大細超」，他今季已為威爾斯上陣4次，皇馬卻只得3次，就能明白到兩者之間的分別。在皇馬「無限養傷」，與當年「看台球王」無異，巴利的心早已不在皇馬，所以盛傳他季尾終於約滿皇馬後，有意再度回歸熱刺。

巴利開季為皇馬上陣3次，其後養傷至今。（資料圖片／Getty Images）

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