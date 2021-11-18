桌球︱顏丙濤13日內雙殺「一哥」沙比　王中王賽創最高度數闖四強

嚴重青黃不接的桌球界，極需要一位新人王為這項傳統運動重新注入朝氣，千禧年出生的中國球手顏丙濤，很可能正是這顆新巨星。

年初在大師賽擊敗希堅斯封王後，墮入一段低潮期，近日他在王中王（Champion of Champions）賽事愈戰愈勇，更在13日內雙殺「一哥」沙比，率先晉身4強。



中國新星顏丙濤被看好成為未來桌球界重心人物。（Twitter）

顏丙濤在英國上演的王中王賽事，先後淘汰梅菲和沙比兩大高手，率先晉身賽事4強。這是他繼早前英格蘭公開賽16強後，13日內再次擊敗世界排名第一的沙比。

對沙比一戰，他在第8局以一棒140度，創下本屆賽事暫時最高度數，並終以局數6：3勝出。21歲的顏丙濤寫下佳績，落敗的沙比同樣刷出生涯里程碑，他早前在賽事轟出生涯第700次一棒過百，成為繼奧蘇利雲、希堅斯、特林普、羅拔臣和亨特利之後，歷來達到此成就的第6位桌球手。

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顏丙濤：「難以置信」

沙比在對顏丙濤的第7局亦曾打出一棒132度清枱，將比賽追近至3：4，惟顏丙濤之後一棒140度拉開至5：3，之後再取一局奠勝，成功在13日內「雙殺」對方。賽後連他本人，也對自己的好表現感到意想不到，「我非常驚訝，每次我跟沙比交手，都是場非常困難的比賽。他的安全球和控制方面都非常強，每次跟他交手都非常困難，除了今晚。」

「我打得非常好，我就是很喜歡在這裏，很喜歡球桌和觀眾，我為自己感到高興。」英國中部是他的福地，年初在米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）贏得大師賽，如今在另一城市保頓入王中王賽事準決賽，下一仗兩個潛在對手，均是跟他淵源極深的一代名將。

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顏丙濤下場對手將會是奧蘇利雲或丁俊暉，他毫不猶豫希望是前者。（Getty Images）

丁俊暉VS火箭二揀一

另一個準決賽席位，將由丁俊暉與奧蘇利雲爭奪，一個是中國桌球領軍人物兼「大師兄」，另一個是曾大讚他的桌球傳奇級兼偶像，對顏丙濤而言，簡直是「手心是肉，手背也是肉」，然而他的選擇毫不猶豫。

「我認為這很好，我並不介意，我只是很享受這場比賽。我想，我更願意在準決賽中與奧蘇利雲對決。每次跟奧蘇交手，他都是非常不同的。」顏丙濤認為，「當你來到這裏，必須通過擊敗那些冠軍來贏得比賽的冠軍」，正是這份誰也不怕的強悍心態，帶領他一路進步，並獲得奧蘇利雲和希堅斯兩大傳奇認可，21歲的他日後必定能成為世界冠軍，甚至桌球界未來的領軍人物。

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