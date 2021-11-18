金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23%　業績證周薪冠絕英超

C朗今季重返成名地曼聯，有意為舊主重振昔日光輝，就算成績未收立竿見影之效，卻火速打破各項球衣銷售紀錄，被外界視為足球商業上一次妙絕之舉。

這位葡萄牙天王巨星的天價人工，一直是廣為談論的熱門話題之一。有指他拿着冠絕英超的薪酬，亦有指他為回曼聯大幅減薪兩成。從曼聯最新公布業績反映，C朗真正人工較之前英國傳媒所估計的上限還要高。



C朗回到曼聯，人工冠絕英超球星。（Getty images）

就算年屆36，C朗拿度仍是全球身價最高球星之一，有關他人工水平的傳言，自回流曼聯後屢傳不同版本。最先傳出他的周薪與祖雲達斯時相若，為48萬英鎊，超越曼城中場迪布尼的40萬英鎊，成為英超人工最高球員。之後英國《每日郵報》獨家報道，宣稱C朗回到曼聯的年薪「僅為」2000萬英鎊，較在祖記時的人工減薪幅度達23％，周薪約38.5萬英鎊。

然而曼聯作為上市公司，當公布業績，所有主要開支也無所遁形。根據曼聯截至今年9月30日的季度業績，C朗加上同為今季新加盟的查頓辛祖、華拉尼和湯希頓，已令紅魔的周薪開支大增130萬英鎊，單是C朗一人，周薪已達55萬英鎊，水平較外界原先估計更高。

舊文重溫：C朗回歸曼聯︱傳人工較祖雲達斯減逾兩成 仍是紅魔最高薪酬一人

▼曼聯盛傳最高人工排名 ▼

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曼聯本身已是英超人工開支最高球隊，球員總年薪超過3億英鎊。根據最新季度業績，當季人工開支增至8850萬英鎊，較去年同季大增23.1％或1660萬英鎊，當中主要是由於球會向C朗提供打破球會及英超紀錄的人工。

財技向來是曼聯強項，人工增幅在賣出球員得來的1740萬英鎊全數抵銷，當中主要是向列斯聯出售丹尼爾占士，以及盧卡古從國際米蘭轉投車路士中的轉會抽成所得。

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整體而言，曼聯季度收入增加16.1％，至1.27億英鎊，主要受惠疫情限制放寬，主場奧脫福重新開放帶來的比賽日收入。季度內比賽日收入達1880萬英鎊，相對去年同期閉門作賽時，比賽日收入只得170萬英鎊。

曼聯執行副主席活華特稱，「今天公布的業績，反映我們在疫情中的韌力。」他同時提及，比賽戰績是球會的首要任務，「我們將優先順序放在場內的成功方面。」

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