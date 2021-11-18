足球轉會︱巴塞1月必須先賣後買　傳高價放走荷蘭中場迪莊套現

急欲轉型救亡的西甲班霸巴塞隆拿，球員轉會傳聞停不了，然而球會由於嚴重財困關係，會方已表明當1月轉會窗重開，只會在成功賣出球員後才會增兵。

最新消息指，巴塞有意出售陣中荷蘭中場法蘭基迪莊套現。



丹尼爾艾維斯「一蚊歐元周薪」回到巴塞，球會講明1月要賣到人才增兵。（Twitter）

巴塞今季在美斯離隊後，戰績如江河日下，目前在西甲12戰4勝5和3負，以17分排在第9位，已落後榜首皇家蘇斯達11分之多。舊將沙維接手出任主帥，球會打算一切推倒重來，重新出發，首位加盟的是38歲老將丹尼爾艾維斯。明知巴塞無錢，丹尼爾只象徵式收取1歐元周薪，回報這家令他一躍成為巨星的搖籃。

早前一度盛傳曼城翼鋒史達寧會以先借後買形式加盟，及後卻被新帥沙維煞停，原因不外乎錢。巴塞足球總監阿利曼尼（Mateu Alemany）明言，他們必須在賣出球員後才能買人，「今天，我們沒有機會在冬季轉會窗買入球員，但我們正在努力。」

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消息指巴塞希望放走迪莊套現。（Getty Images）

足球總監：1月可為沙維註冊

他甚至宣稱，「1月時，我們可以為沙維及他的教練團隊成員註冊，卻不能買入其他人。」惟他亦指出，目前距離轉會窗重開尚有個半月，「我們會看看可以做到什麼，到1月1日時，我們便會知道。」

巴塞周轉不靈之下，計劃向陣中值錢又高人工的球員開刀，西班牙電視頻道《El Chiringuito》消息指，24歲荷蘭中場法蘭基迪莊很大機會成為犧牲品。

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沙維很欣賞迪莊。（Getty Images）

獲曼城看中 巴塞欲套現？

有關報道宣稱，巴塞認為法蘭基迪莊最有機會短期內為他們籌得最多金錢，因此計劃出售他套現。曼城據報是其中一間對迪莊有興趣的球會。曼城主帥哥迪奧拿出身自巴塞體系，據報他正欲尋找一名可立即融入他所建立以控球主導體系的中場球員，迪莊似乎正正符合他的要求。

上月曾有其他消息指，哥帥願以史達寧來交換迪莊。來自阿積士的法蘭基迪莊，2019年才以7500萬歐元高價加盟巴塞，他被視作球會新一代領軍人物，加盟以來已為巴塞上陣106次，攻入9球。

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他是上任主帥朗奴高文的中場核心，沙維剛上任，已表明對迪莊的欣賞，「他是位出眾的球員，就算在困難的地方接到皮球也不會害怕，依然能夠轉身。」對於此子仍未表現出應有潛力，沙維亦加以護航，「在另一種足球文化，他需要時間適應，巴塞是間大球會。法蘭基迪莊就是法蘭基迪莊，就算是我，就算是恩尼斯達，就算是布斯基斯也需要時間。」

沙維讚賞，「他是位非常有能力的足球員，他會成為這一代荷蘭球員的組織者，他絕對有能力做到……他將會取得重大成就。」可是無論他對迪莊有多欣賞，球會陷入嚴重財困之下，或許最終也要放走這位荷蘭星將。

專攻足球轉會消息的記者羅曼奴，引述巴塞會長拿樸達指，球會目前正努力處理奧士文尼迪比利、加維（Gavi）和阿拿奧祖的續約事宜，「希望我們很快可以完成更多球員續約，談判正在持續」，羅曼奴稱，中場超級新星加維的續約工作已接近完成。

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