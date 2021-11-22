走在運動的路上｜陳晞文憶切除脾臟戰奧運　孫玥來港十年再出發

香港運動員的奮鬥故事，繼續記錄於香港電台節目《走在運動的路上》。來到第3周，前中國女排主將孫玥、香港神級鐵人李致和、東京奧運滑浪風帆代表陳晞文以及前亞洲三分神射手翁金驊，分別訴說戰勝難關的點滴。



孫玥。（香港電台提供）

第8集：搏盡無悔——孫玥 （11月22日播出）

前中國女排主攻手孫玥與本地籃球員何國文的愛情故事，成為一時佳話。孫玥2010年正式來港發展，作為兩女之母的她，憶起1992年中國女排兵敗巴塞隆拿奧運，百般滋味在心頭。如今她全情投入香港排球壇，希望培育更多後輩，推動香港排球發展。

李致和。（香港電台提供）

第9集：銅澆鐵鑄——李致和（11月23日播出）

李致和即使退役多年，仍被視為永遠的神級鐵人，不過他亦曾因訓練過度導致骨裂。傷患是運動員最大的敵人，猶幸這個鐵人正正以鋼鐵般的意志，走過低谷重新出發，終於寫下香港三項鐵人的光輝歷史。

陳晞文。（香港電台提供）

第10集：無懼風浪——陳晞文 （11月24日播出）

滑浪風帆女將陳晞文今夏在東京奧運說過一番話，回憶全職運動員生涯的得與失，感動多少港人心。這個「英詩少女」最為人難忘的，是她於2012年倫敦奧運前，訓練時發生意外，需要切除整個脾臟，至今仍帶着缺少了一點點的身軀，為香港體壇創造無數佳績。

翁金驊。（香港電台提供）

第11集：強大心臟——翁金驊（11月25日播出）

說起翁金驊，至今仍記得他是亞洲三分神射手。他15歲加入香港甲一籃球賽，95年贏得亞洲男子籃球錦標賽「三分神射手獎」，到台灣打職業賽，09年退役後出任教練，以培育香港年輕籃球員為己任。