韓國足球女神李玟娥「封盤」　老公也是同道中人｜足球熱話

韓國美女球員李玟娥在5年前來港參加東亞盃外圍賽光芒四射，甚至有本地球迷向她索取簽名及合照，成為一時佳話。如今，30歲的李玟娥踏入人生新一個階段，在社交網站宣布結婚，她的另一半也是球員。



【李玟娥分享兩張婚照】

日前韓國媒體《足球世界》披露，韓國女足國腳李玟娥即將與男友李愚赫結婚。28歲的李愚赫也是球員，與李玟娥同樣司職中場，現效K2聯賽球會慶南FC，未曾代表國家隊。報道稱，兩人將於下月12日在首爾設宴完婚。

2016年來港踢東亞盃外圍賽時，李玟娥不只成為賽事MVP，更贏得不少球迷歡心。（資料圖片）

李玟娥樣子甜美，來港比賽每次觸球時，球迷都高呼其名字Mina。（資料圖片）

李玟娥今早透過社交網站證實婚訊，並與網民分享兩張婚照，一張是兩人身穿禮服盛裝，在黃昏下對望；另一張是兩人身穿球員裝束，腳踏足球，但李玟娥披上頭紗，李愚赫則打煲呔。

李玟娥向網民道歉，因為新聞報道快她一步披露了婚訊，她解釋本來想專注應付完11月的比賽後，才平靜地告訴大家。她強調，在足球場上仍有目標要追趕，婚後會繼續球員生涯，努力做一個更好的球員。

【李玟娥IG上的舊照片】

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李玟娥現效WK聯賽球隊仁川現代制鐵，日前幫球隊在季後賽勝出，球隊連續9屆贏得總冠軍。李玟娥表示，在疫情下很多比賽都要閉門作賽，無法與球迷面對面接觸，但她仍很多謝球迷一直以來的支持。李玟娥是韓國女足國腳，54次上陣攻入14球。

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