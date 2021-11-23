足球熱話｜伊巴的「大佬風範」　承認為隊友出頭施襲無悔後果嚴重

年屆四十，老伊巴依舊好火。

伊巴謙莫域上周為瑞典在世界盃外圍賽後備上陣，完場前突然肩撞西班牙守將艾斯派古達，引起衝突。伊巴近日接受《衛報》訪問時「認罪」，更明言再來一次，也會重施故技為隊友出一口氣，「我要你知道，對我這樣做，有何後果」。



上周日（14日）B組最後一輪，西班牙主場1：0小勝瑞典。伊巴73分鐘上陣，於補時3分鐘協助防守角球時，突然從後肩撞艾斯派古達。艾斯派古達應聲倒地，狀甚痛苦，引發雙方球員爭拗。伊巴被發黃牌警告，未能為瑞典在來年3月附加賽首回合上陣。

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何事令伊巴（左）向艾斯派古達（右）動武？（Twitter）

何事令「戰神」動怒？伊巴說沒有被挑釁：「他不會對我說，但會對我的隊友說，因為隊友太好人，不會還擊。」原來為隊友出頭。伊巴坦承當時蓄意肩撞艾斯派古達，毫不後悔，「我不怕說出來，因為他對我隊友做些愚蠢行徑，自吹自擂」。

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伊巴球場練武過程：

口角變成動武，伊巴以升級行動教訓對手，「我要他知道『你咪X咁做。諒你唔夠膽焫㷫我，但我要話你知如果你敢做，有乜後果』，所以我做了」。伊巴說就算弄得停賽，也不後悔，「停賽不打緊，我要他知道後果。我的隊友都是廿歲出頭，你很容易欺侮他們。我不怕說出來，我做了蠢事，但再來一回，我百分百會出手。」

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