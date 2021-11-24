乒乓世錦賽︱男單首圈3港將2人下馬　黃鎮廷有驚無險晉級

美國侯斯頓上演的2021乒乓球世錦賽，港隊3將黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑率先在男子單打首圈賽事登場。3人之中，只得黃鎮廷一下抽得好籤，面對世界排名遠低於自己的球手，最終亦只有他一人能順利晉級次圈，惟過程不無驚險。



黃鎮廷在2021乒乓球世錦賽男單首圈有驚無險晉級。（Getty Images／資料圖片）

目前男單世界排名21的黃鎮廷，首圈對手是排名較他低85位的烏克蘭球手派舒捷巴（Yevhen Pryshchepa）。二人實力有一定差距，今仗黃鎮廷卻贏得不算輕鬆，首局以6：11被派舒捷巴先取首局。熱過身後，黃鎮廷施展下馬威，以11：0「光蛋局」回敬對手扳平，繼而再以11：3拿下第3局反超前。

派舒捷巴未有放棄，第4局力戰下以12：10追平局數2：2。此時黃鎮廷發揮實力，以11：4、11：3連取兩局，有驚無險地以大分4：2擊敗派舒捷巴晉級次圈。

何鈞傑與瑞典好手卡爾遜鬥足7局僅敗，精神可嘉。（Getty Images／資料圖片）

另外兩名港將林兆恒和何鈞傑均打上一場硬仗。現時世界排名99位的何鈞傑，遇上排28位的瑞典球手卡爾遜（Kristian Karlsson），牌面上差得遠，何鈞傑卻打出鬥志和韌力，局數3度落後，3度追平，可惜辛苦追至大分3：3之際，決勝局以5：11敗陣。即使未能晉級，面對強敵仍力拼至7局僅敗，精神可嘉。

林兆恒不敵世界排名較他高56位的挪威球手哥夫首圈出局。（Getty Images／資料圖片）

何鈞傑今次打足7局，在東京奧運屢次戰至最後的「7局哥」林兆恒，面對世界排名較他高56位的挪威球手哥夫（Jonathan Groth），未能再次帶來驚喜，他先落後2局，一度以11：8局數追近至1：2，之後再輸兩局，以局數1：4落敗未能晉級。

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