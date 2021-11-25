歐聯｜曼聯緋聞新帥普捷天奴領軍訪曼市　PSG遭曼城逆轉失榜首

盛傳是下任曼聯領隊的普捷天奴，今仗歐聯領巴黎聖日耳門作客曼城，在麥巴比先開紀錄下被對手以2：1反勝，讓出A組榜首位置。優勝劣敗，普捷天奴賽後坦言輸給一支完美的球隊。



蘇斯克查離開曼聯，現任PSG主帥的普捷天奴再度成為熱門接任人，恰巧今輪歐聯領軍作客曼徹斯特，賽前當然成為傳媒焦點，「肥普」表示在巴黎過得十分高興，謠言不會令他分心。

PSG與曼城爭奪小組首名出線，今仗不容有失，前線繼續由美斯﹑尼馬及麥巴比合作攻堅，而首度列入大軍名單的沙治奧拉莫斯，則未有披甲。戰至換邊初段，美斯左路傳中找到遠柱的麥巴比，近門一控一射，同時攻破艾達臣的「大細龍門」開紀錄。

麥巴比射破艾達臣的大細龍門先開紀錄。（Getty Images）

主場出戰的曼城隨即還以顏色，洛迪卡斯簡迪策動攻勢，基爾獲加右路傳中，尾柱的史達寧門前加一腳得手，63分鐘追成平手。「藍月亮」繼續右路推進，馬列斯左腳斬中，伏兵遠柱的貝拿度施華作勢起腳，實際是回後予無人看管的加比爾捷西斯，這名巴西前鋒撞射建功，76分鐘攻入反勝一球，並奠定首名出線的席位。

史達寧門前近射建功為曼城追和。（Getty Images）

普捷天奴造訪曼徹斯特，外界笑言今仗是未來「曼市打吡」的戲碼，結果「肥普」又輸一場，他與哥迪奧拿交手22次，僅贏得4次。這名阿根廷領隊坦言優勝劣敗，「我們在下半場取得不少機會，亦取得入球，可惜曼城比我們發揮更佳，他們是一支完美的球隊。無論如何，我們也達成晉級的目標。」

普捷天奴賽後坦言曼城發揮比他們更佳。（路透社）

巴黎聖日耳門篤定次名出線，隨時遇上利物浦及拜仁慕尼黑等強敵。（Getty Images）

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