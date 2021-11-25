英超｜賓福特守護球迷荷包　主場球衣下季續穿原因極暖心

球季未過半，賓福特搶先公布下季新波衫。公布來季球衣的模樣，可以成為良心球會。

球會表明今季球衣別具紀念價值，而且充分聽取意見後，決定下季沿用今季主場球衣。擁躉一件球衣穿兩季，也不過時。



球會行政總裁華尼（Jon Varney）在官方網站發聲明，強調此舉符合球會三大核心價值，「尊重、前進、團結（Respectful, Progressive and Togetherness）」。足球須讓擁躉負擔得起，並且持續下去，球會遂發起一衫穿兩季的念頭。

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賓福特重返頂級聯賽首仗，主場擊敗阿仙奴。（Getty Images）

球會聲明指，賓福特穿上主場紅白直間球衣，74年來首次亮相頂級聯賽，首仗便擊敗阿仙奴。認為此球衣相當具紀念價值。「雖然一衫用兩季在英超不常見，但擁躉告知我們，支持這做法。反正我們從轉播及贊助的收入，遠超賣球衣所得」。球會強調此舉不影響營運，更希望為環保出一分力」。

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會方指球迷支持「慳家」舉動，且球衣收入不影響營運，遂順應民意。（Getty Images）

季季換新衫是常態，有些球會小修小改，暗花變「平板」，「膊頭加條邊」甚至「組隊衫」變新衫，令球迷邊罵邊付鈔。球會得到製造商與贊助適支持，決定下季沿用今季主場球衣，「今季球衣熱賣，尤其主場。升班之後立即加貨，夠賣到聖誕」。他們亦照顧喜歡「季季新衫」的球迷，預告作客及第三作客球衣，均會推出新款，「作客會讓球迷回憶八、九十年代的球隊，三客則代表未來」。

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