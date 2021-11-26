歐霸｜英超雙雄齊響勝鼓　韋斯咸篤定首名出線　李城主場報捷

韋斯咸與李斯特城在歐霸盃分途出擊，齊響勝鼓，作客奧地利的「鎚仔幫」兩球淨勝對手，提早鎖定首名出線資格；主場出擊的李斯特城，達卡再度展示「歐霸殺手」的本色建功，助球隊以3：1擊敗歷基亞，登上C組榜首。



今屆歐霸分組賽未嘗一敗的韋斯咸，今仗造訪奧地利，與維也納迅速交手，主帥莫耶斯今仗輪換出擊，收起迪格蘭賴斯﹑安東尼奧及賓華馬等常規主力。正選披甲的耶莫蘭高，近門頭槌建功，為「鎚仔幫」在上半場40分鐘先開紀錄。這名烏克蘭箭頭補時階段被侵犯，博得12碼，由隊長盧保主射中鵠，半場前擴大領先優勢，下半場兩軍未能改寫紀錄，韋斯咸兩球淨勝對手，並以13分奠定首名晉級位置。

盧保12碼建功為韋斯咸奠定兩球勝局。（路透社）

另一支英超代表李斯特城，主場迎戰波蘭的歷基亞（Legia），早前試過「大四喜」的達卡今仗再度發威，11分鐘為李城打開紀錄，其後占士麥迪臣人群中起腳建功。

李城中場尼迪迪禁區內犯規，即使卡斯柏舒米高撲出12碼，仍然被對手球員補射入網，26分鐘追成較接近的1：2。尼迪迪其後將功補過，接應占士麥迪臣的角球搶點頭槌破網，33分鐘奠定3：1的勝局，並以8分升上榜首。

尼迪迪與占士麥迪臣合力炮製奠勝一球。（路透社）

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