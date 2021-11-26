賽艇｜環島賽維港圓滿落幕　洪詠甄率隊勝出東京奧運後首戰

由香港遊艇會舉辦的年度「賽艇環島大賽」（環島賽） 在21日假維港圓滿落幕，港將洪詠甄勝出奧運後首個賽事，而趙顯臻今年夥拍許詠淇出戰「混合組雙人雙槳艇」，最終以3小時38分10秒完賽勝出。



75位海岸賽艇高手共分3個組別、共22隊作賽。所有參賽者在銅鑼灣起步，順時針沿海岸線到鶴咀、石澳、赤柱、經過香港仔、數碼港、中環碼頭及灣仔，最後再回到銅鑼灣衝線，賽道全長45公里。

洪詠甄在奧運後首個賽事。（由公關提供）

東京奧運代表洪詠甄則夥拍謝欣妏、黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉出戰「四人雙槳有舵手艇」賽事，5人曾合力勝出「2019世界海岸賽艇錦標賽」，這個組合在今年環島賽中再度合體，一同挑戰這場「海上馬拉松」。謝欣妏依舊擔任舵手角色，她表示2019年後5人未有一同參加賽事，在疫情放緩下把握機會參賽，唯一憂慮是眾人的體能問題。

洪詠甄（Winne）表示是次賽事屬她奧運後首場大型賽事，最後5人以3小時54分26秒勝出比賽，比預期4小時的衝線目標更快，Winne於衝線後指各人的體能更勝從前。

東京奧運．洪詠甄丨她堅持的是 畀盡力仍追不上 還是努力地划

趙顯臻與許詠淇雖然首次夥拍出戰環島賽，奪下冠軍。（由公關提供）

趙顯臻去年與白麗琪在混合組雙人雙槳艇奪冠而回，今年改以夥拍港隊女將許詠淇出戰賽事，港隊主力趙顯臻經驗豐富，在雙人艇上負責發號司令及計劃路線及方向，許則與趙配合，聽從指令及帶領節奏。

二人雖然首次夥拍出戰環島賽，不過由於日常在港隊訓練時已合作多時，加上二人狀態大勇，在比賽開端已掌握節奏，即使到達大風大浪的石澳卻無阻二人向前，最終以3小時38分10秒於組別稱王。

趙顯臻（右）連續兩年在該組別稱王。（由公關提供）

香港賽艇運動員白麗琪（Claire Susan Burley）去年夥拍趙顯臻勝出賽事，今年改以單人上陣環繞香港島一周。她表示單人出賽身負重任，一為挑戰自己，二為兩個慈善團體籌款。她最終以5小時3分10秒率先衝線。白麗琪坦言在比賽最後15公里開始體力透支，並出現缺水情況，但不斷提醒自己一定要完成賽事，最終在堅持下摘金。

白麗琪單人上陣環繞香港島一周摘下金牌。（由公關提供）

環島賽精彩場面：