陳浩源籲勿濫用殘疾人士洗手間反被罵　「別讓傷健共融流於口號」

「傷健共融，不要流於口號，要讓口號成為行動。」

東京殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源，今早（27日）在圓洲角體育館因為殘疾人士洗手間使用問題被罵「垃圾」，他再次呼籲市民，當有殘疾人士需要，請把設施讓出，「因為這是我們的唯一選擇」。



陳浩源每周4天於沙田圓洲角體育館練習，今早他練習後發現有人使用傷殘人士洗手間，「一眼望晒有幾多傷殘人士在場」，而且這情況已持續多時，近幾星期更是連續發生。於是他一直守候門外，等了二十多分鐘，終見人名健全中年男士步出。

「他見我在門口等，有點愕然。我溫和地請他下次不要使用傷殘人士設施，他卻表示不明白為何殘疾人士洗手間只讓傷殘人士使用，並質疑我不是傷殘人士，因為當時我裝上義肢。」

陳浩源表示，雖然被罵「垃圾」，但會繼續為殘疾人士設施使用問題發聲。（資料圖片）

陳浩源雖能使用義肢步行，但無法站立洗澡，必須使用殘疾人士洗手間。他開始與對方理論，該名中年男士堅稱「都係用咗30分鐘」；陳指，最終對方拋下一句「垃圾」後，逕自離開。陳浩源表示，場地已列明洗手間為殘疾人士設施，他事後向康文署場地人員表達意見，或許加大這些標示，希望有助減少濫用情況。

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陳浩源今日於社交網站發文講述事件。（陳浩源Facebook）

陳浩源事後亦於社交網站發帖講述事件，他接受訪問時指：「殘疾人士洗手間較寬敞，用起來或許較舒適。對健全人士來說，這是眾多設施中的其中一個，但在我們而言，這是唯一選擇。」雖然被罵垃圾難免有點不好受，但他希望公眾能盡量將這些設施讓回殘疾人士使用，減少濫用情況，「香港有好多口號，傷健共融都是個口號，但不要什麼都流於口號，要讓口號成為行動」。他表示將繼續為此發聲，爭取殘疾人士應有權益。

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