劍擊．香港公開賽｜方凱申重劍四連霸　備戰亞運明年變空中飛人

張家朗東京奧運奪金，香港掀起一股劍擊熱，一年一度的香港公開劍擊錦標賽今年更受矚目，移師亞洲國際博覽館舉行。

港隊男子重劍「一哥」方凱申連續4屆稱霸香港賽，他坦言規模有別於以往，有助他準備新賽季的海外賽事。



香港公開賽相隔一年復辦，今年移師亞洲國際博覽館，場地共有29條劍道，亦首設電視直播。縱然今次賽事未有開放予公眾觀戰，但同日亦舉行14歲以下及高級組賽事，不少小劍手留下觀戰，場面尚算熱鬧。

香港賽是最大型的本地賽事，港隊男子重劍代表何瑋桁﹑吳浩天及黎家俊均無緣頒獎台，何﹑吳皆8強止步，黎則爆冷32強出局，只得方凱申殺入4強。

方凱申（左）稱霸香港公開賽。（廖雁雄攝）

這名重劍「一哥」的晉級路並非坦途，16強面對小將陳正嵐一度落後1：7，幸好他及時回勇反勝15：13。他其後愈打愈順，一口氣殺入決賽，與隊友沈豊軒爭標。

雙方初段拉鋸，打成2：2，其後方凱申連取5劍，再擴大優勢，最終以15：4大勝，連續4屆勇奪香港公開賽錦標。

方凱申（左）勇挫沈豊軒（右）封王。（廖雁雄攝）

方凱申賽後表示發揮尚可：「我給自己6分，初段發揮平平，直至16強反勝後才喚醒自己，但在集中力及處理上可以再提升，練習時新的戰術也未能使出。」

今年賽事規模更大，經驗豐富的方凱申直言與國際大賽分別不大，他因此而感到緊張，更特意提早一星期調較生理時鐘，「今次賽事與以往相比大型得多，有一種『盛事化』的感覺，不論自己和隊友也或多或少受影響。我認為今次賽事與世界盃分站等國際大賽十分接近，所以我比賽時不斷提醒自己，『你而家都適應唔到，就唔好出去（海外）打』！」

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本地賽奪冠，相信是方凱申在新賽季的好開始，他透露來年即將開展「空中飛人」的生活，今次賽事正好是國際賽前調整的大好機會：「明年主要目標當然是9月的杭州亞運，我們重劍隊準備1月出發，由多哈開始，連去7個不同國家，至少4至5個不會回港，可能在歐洲舉行訓練營，然後再出戰亞洲錦標賽，希望為亞運作好準備。」