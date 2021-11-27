足總盃｜東方贈香港U23四蛋晉級　有指足總突裁走競賽部主管

闊別一屆的足總盃周六（27日）開戰，理文及東方龍獅分別以1：0及4：0擊敗晉峰與香港U23晉級，兩軍將在聖誕節交鋒，爭奪決賽席位。



衛冕的東方龍獅今仗面對曾大炒7：0的香港U23，後者主力黃威及林樂賢因借用條款未能倒戈。6分鐘，東方便有茹子楠右路傳中，艾華頓門前頂成入，助東方先拔頭籌。

戰至20分鐘，東方在左路策動攻勢，巴杜姆把握機會在禁區起腳射成2：0；之後更有中場杜利華把握首次為香港U23上陣的守門員顏翱天之失誤，東方半場以3：0返回更衣室。

艾華頓今仗梅開二度，助東方大勝4：0。（葉詩敏攝）

門將顏翱天「地標戰」連救4球

下半場，香港U23的18歲門將顏翱天面對東方強攻愈戰愈勇，先是雙手拍出巴杜姆左路入楔禁區窄位勁射，又沒收馬高斯門前施射，之後又雙手接實林恩許遠射，再拍走林恩許頭槌攻門，14分鐘內連救4球。

直到87分鐘，東方才把握香港U23解圍失誤，由艾華頓梅開二度，最終東方以4：0輕取U23晉級，將在聖誕節與頭場補時絕殺晉峰的理文爭奪決賽席位。

香港U23門將顏翱天在職業「地標戰」表現搶眼。（葉詩敏攝）

香港U23雖然吞4蛋，教練張健峰認為球隊踢出最好的一仗：「踢那麼多場，是最好的一場，對東方球員沒有怯過。」他坦言東方以「夫添」上陣，球員雖有個人失誤而失球，「但整體上減低了東方對我們上次射門次數好多，亦給了東方一定壓力，比數是輸4球，但比起上次對東方有好大進步」。

杜華利射入加盟東方後首球。（葉詩敏攝）

至於首次在職業賽上陣的顏翱天，坦言第一球失球時，隊友都走上前鼓勵「再嚟啦」，「入到更衣室，教練都安慰我叫我再來，這些犯錯都是需要個人經驗累積」。他表示教練團在賽前給予很大支持，傑志青年軍的他指在加盟香港U23後更有決心，「這是想做職業足球員要有的東西，訓練的心態、態度也有改變，技術上在判斷能力也有進步」。

東方龍獅主教練盧比度則不滿意球隊表現，認為上場聯賽不敵冠忠南區發揮更佳：「今場踢得不是差，但也不是好，有些球員太想展現自己，走位也太多而影響組織，未能執行戰術部署。」他坦言對手表現不俗，大讚香港U23表現有進步，「我為張健峰感到驕傲」。

東方輕取香港U23，晉身4強。

理文補時絕殺晉峰

至於頭場由理文對晉峰，兩軍上半場勢均力敵，今場表現突出的理文中場鄭兆均在40分鐘闖入禁區勁射高出，補時階段，鄭璟昊在禁區抽射再被袁皓俊救出；雙方半場互交白卷。

理文中場鄭兆均（左）今仗為敵軍帶來不少威脅。

中堅荷西安祖（左）在補時階段絕殺，助球隊殺入足總盃4強。

易邊後仍然膠着，荷西安祖在初段藉角球攻勢險為理文先拔頭籌，理文在57分鐘換入翼鋒基華尼頓加強攻力，惟連番攻勢仍未能射破羅澔陽的十指關。戰至補時階段，理文終在最後一擊角球攻勢，終由中堅荷西安祖接應頂入絕殺，助球隊殺入足總盃4強。

此外，足總在賽前出現人事變動，有指競賽部主管劉綽姿突然被辭退，官網「管理架構」一欄顯示該職位空缺；據悉在部分足總職員缺席下，足總急忙安排其他部門職員協助球賽運作。