英超︱謝拉特VS韋拉經典畫面重現　昔日最佳中場變領隊對決

法國一代中場韋拉（Patrick Vieira）昔日帶領阿仙奴贏盡冠軍，當年多次曾與旭日初升的利物浦名將謝拉特交手，留下不少經典對決場面。

如今二人均已退役多時，韋拉當上水晶宮領隊，近日謝拉特離開格拉斯哥流浪，接任阿士東維拉主帥，以領隊身份首度重返英超，領軍第二仗便遇上韋拉這個老對手，順利以2：1贏波，為維拉拿下2連勝。



謝拉特再次在球場上遇上韋拉。（Getty Images）

韋拉在賽前特別提及二人球員年代的對戰，「我想我們真的很享受跟對方比賽，每次我們（阿仙奴）跟利物浦對戰，因為有謝拉特，總是十分艱苦的挑戰。」

韋拉讚揚，「他是個真正的領袖，真正的隊長，是那個位置其中一個最佳球員。他是其中一個改變控球型中場角色的人。」他憶述，「我記得2001年足總盃決賽，我們輸掉了，但也有一些比賽我們取得想要戰果，有過一些美好的比賽。」

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謝拉特VS韋拉對決2.0

有球迷統計，謝拉特效力利物浦時，曾跟韋拉交手12次，謝拉特勝出5次，韋拉勝出4次。然而身為阿仙奴前隊長的韋拉，曾3度為槍手贏得英超冠軍，這是生涯未嘗聯賽冠軍滋味的謝拉特難望其項背的。當然謝拉特曾領軍捧起歐聯大耳獎盃，是韋拉在阿仙奴達不到的成就，後者在2009/10球季終在國際米蘭一嚐歐聯冠軍心願。

時隔多年，二人換個角色再交鋒，韋拉早已做好「功課」，「謝拉特完成球員生涯後，考取教練執照，帶領利物浦青年軍，這是我曾經走過的路。我有留意他帶領的格拉斯哥流浪。」

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早在今輪英超水晶宮對阿士東維拉之前，二人已有交集，韋拉說，「當他在格拉斯哥流浪、我在尼斯時，我們在里昂一個比賽中遇上。看到他，我們交談了一會各自的旅程，遇上他會是好事。」韋拉知己知彼，可惜維拉憑馬特泰基特於15分鐘的入球，以及約翰麥甘尼86分鐘亦建一功，水晶宮即使於補時階段憑馬克古希破蛋，仍以1：2敗陣，7場不敗走勢告終，吃下韋拉上任以來首場主場敗仗，以13戰16分暫時守在第10位。

謝拉特依然充滿激情。（Getty Images）

謝拉特取得上任維拉領隊後英超兩連勝，成為23年來首位領軍頭兩仗皆獲勝的維拉領隊，他未因此自滿，「這是相當正面的幾個星期，我們不能因而自滿。球員表現出色，今天我們不時要固守陣地，但我們成功做到，真是太好了。」

維拉英超5連敗辭退前領隊甸恩史密夫，當時排名跌至第16位，兩連勝之後，目前已彈上第11位，追至與水晶宮同分，僅次得失球差落後。由球員變領隊，相信韋拉與謝拉特未來仍有一番惡鬥，不過網民更期待的是，「好想睇未來韋拉帶領阿仙奴，謝拉特率利物浦對決」，這一天相信會令不少球迷期待。

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