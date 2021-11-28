足總盃｜鄭展龍倒戈頭槌入波　南區兩失良機加時反敗傑志

足總盃冠軍等同來屆亞洲賽席位，已連續十季代表香港出戰亞洲舞台的傑志，自然希望將紀錄延續下去。「藍鳥」周日（28日）鬥冠忠南區，卻差點被倒戈入波的借將鄭展龍踢出局，幸丹恩奴域尾段追平，傑志踢畢120分鐘後反勝2：1晉級。



倒戈的鄭展龍頂入空門，助南區在上半場早段領先。（袁志浩攝）

聯賽4連勝的南區乘着氣勢，11分鐘便先開紀錄。積施利右路「疊瓦」再傳中，夏志明快杜馬思一步搶前點撞射被保羅救出，羅拔圖跟史提芬彭利拿於小禁區爭位紛紛倒地「大漏」，後上的鄭展龍輕鬆頂入空門領先1：0。

及後傑志門前再現驚險鏡頭，朴俊炯回防時跟保羅有誤會，他於後者出迎時意外把皮球踢向球門，惟夏志明未能在底線前將皮球截停，加上史提芬彭利拿換邊後早段對空門射失，南區兩度錯失黃金機會。

丹恩奴域展現出極高個人質素，一控一抽，令比賽進入加時。（袁志浩攝）

丹恩奴域轟世界波 艾力士加時奠勝

戰至82分鐘「藍鳥」始終要靠射手丹恩奴域「出馬」，陳晉一左路地波傳中，這名射手於禁區邊接應，杜度卻未有貼身防守，結果他在對方面前左腳窩利抽入世界波追平。

比賽進入加時階段，傑志在93分鐘憑後備入替的艾力士窄角度射近柱破網，最終險勝2：1晉級，將在「拆禮物日」跟標準流浪爭奪決賽席位。流浪於另一場半準決賽大破港會4：0。

鄭展龍入球後接受隊友祝賀，卻顯得有點尷尬。（袁志浩攝）

鄭展龍拒慶祝入球：出於尊重

鄭展龍2018年於亞冠盃分組賽射入世界波絕殺日職柏雷素爾而一球成名，轉眼已23歲的他近年在傑志出場機會有限，今季終獲外借，據知「藍鳥」未有限制他倒戈。開季至今已披甲11次的「龍仔」亦終「開齋」，但他入球後卻帶點靦腆，面對隊友的擁抱，仍高舉雙手示意「不慶祝」。

他賽後解釋，自己只是盡力而為，對倒戈入球沒太大感覺：「我估計頭槌入球是今世人第二次吧，第一次時只得14歲。南區讓我上陣，當然有波就要射、有波就要入；不過出於尊重，不想慶祝。」他表示，賽前也一直抱平常心，沒想過要向「藍鳥」證明或展示什麼，「只是踢出自己風格」。

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南區下半場有史提芬彭利拿空門射出界，球員十分失望。（袁志浩攝）

「龍仔」的入球差點為南區奠勝，被問到其外借決定是否正確，傑志暫代主帥金東進未有正面回應。他認為最重要的是借將有成長：「我想他們進步，拿多點比賽感覺，當他回到傑志，或者可以幫助球隊，就看看他們能做點什麼吧。」

至於「前隊友」陳晉一則笑言「龍仔」應要減人工，「好入唔入，對傑志先入」。然而他指出球隊必須反省不足：「丹恩入球前在小禁區錯失機會，但轉頭就射靚波，質素、心態都很好，非常值得學習。」