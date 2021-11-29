網球｜王康傑成CRC Open三料冠軍　「有助備戰明年亞運」

全港網球公開賽（CRC Open）周日（28日）閉幕，經歷6星期的連場大戰後，終決出各項賽事冠軍。

其中，今年重返成為職業網球手 的王康傑成功包攬男單、男雙及混雙三項賽事，成為「三料」冠軍。



全港網球公開賽今年參加人次並沒有受到疫情影響，更較去年多約一成，共有1,814人次 參與逾1,300場球賽。同時，獎金也「加碼」：公開組女單總獎金增至港幣80,000元、女雙增至港幣32,000元，混雙則增至港幣40,000元。

王康傑包攬男單、男雙 及混雙比賽，成「三料」冠軍。（大會提供）

決賽日，男子單打公開錦標賽有王康傑決戰黃俊鏗，二人先在前日的男 子雙打公開錦標賽合作以盤數2：0直落兩盤奪冠，再成為對手一決生死。黃俊鏗先以7：5拿下首盤，王康傑則沉着應戰，以守代攻，連環反擊對手攻勢，以6：3追回一盤。第三盤打至局數6：6進入決勝局，終由王康傑先取7分奪冠，賽後坦言：「今次參加CRC Open的經驗將有助備戰明年亞運。」

王康傑勇奪男單公開錦標賽冠軍。（大會提供）

另外，女子雙打公開賽由張玲夥拍佘俊穎，擊敗對手謝善瑜和張紀柔，憑局數6：2、6：3直落兩盤奪冠。女單方面，有祁欣桐反勝對手李旻慧，以盤數2：1勝出登上后座。

祁欣桐勇奪女單公開錦標賽冠軍。（大會提供）

「第 73 屆全港網球公開賽」賽事結果



公開組

女單冠軍：祁欣桐

女雙冠軍：張玲和佘俊穎

男單冠軍：王康傑

男雙冠軍：王康傑和黃俊鏗

混雙冠軍：佘俊穎和王康傑



18歲或以下

女單冠軍：李旻慧

女雙冠軍：謝善瑜和張紀柔

男單冠軍：梁以行

男雙冠軍：方靖傑和陳珏汛



14歲或以下

女單冠軍：陳巧澄

男單冠軍：李鉅智

