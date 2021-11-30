金球獎｜C朗近10年首度跌出三甲　發長文轟大會造謠宣傳

美斯與C朗拿度是近10年金球獎的常客，話題離不開二人的爭逐。今年有別於以往，C朗未能躋身三甲，而美斯則第7度奪得殊榮。

主辦金球獎的《法國足球》主編早前透露，C朗生涯最大的目標是在金球獎超越美斯，這名葡萄牙球星其後發長文回應，直斥子虛烏有。



自2011年起，近9屆金球獎大部分落在美斯或C朗拿度手上，除了2018年由莫迪歷打破壟斷。美斯今年再度刷新在金球獎的紀錄，第7度贏得這殊榮，C朗卻三甲不入，僅得第6名，而這名曼聯球星亦沒有出席頒獎典禮。

美斯7奪金球獎：

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《法國足球》主編Pascal Ferre早前透露，C朗退休前最大的目標，就是金球獎的數目超越宿敵美斯，這名主編聲言是C朗親口說出這番話。

C朗確實在過往訪問中，表達自己想成為獲得金球獎最多的球員，但絕不是唯一目標。無端端「食死貓」的C朗，透過社交網站反擊，直斥對方講大話，這名主編的目的顯然易見，「他（Pascal Ferre）講大話，試圖用我的名字宣傳金球獎，這是不能容忍，這個不尊重的行徑大大影響金球獎的名聲。」

金球獎前十位得分：

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英超周中快車，曼聯將鬥阿仙奴，C朗強調因防疫原因而缺席，同時重申自己生涯的最大目標，是為球會及國家隊贏得殊榮，「我一直都是為了自己及球會爭勝，從來沒有指向任何人，我生涯最大的目標是為了曼聯及葡萄牙贏獎盃，而我希望成為其他足球員的榜樣，這就是我的最大抱負。」

C朗文末表示現時已專心準備對阿仙奴的聯賽，他希望與隊友們齊創佳績，以行動證明一切，而其他事情他也沒有心情理會。

C朗再度重申，生涯的勝利是為了自己，而非超越任何人。（資料圖片／Getty Images）

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