中冠聯梅州控訴遭默契波踢出局　海南慘負淄博疑點重重｜足球熱話

中冠聯賽總決賽C組最後一輪比賽，6分的海南陵水鼎力、3分的淄博齊盛及梅州梅縣球鄉爭奪8強席位。雖然梅州擊敗榜尾的涇川文匯，累積6分，但海南及淄博疑似踢了一場默契波，淄博以3：0大勝海南，3隊同得6分，比較對賽得失球之下，海南及淄博攜手晉級。

梅州賽後發信向中國足協投訴，因為海南的比賽態度非常可疑，輸0：3的入球來自門將低級失誤，而且海南落後下消極作賽，甚至有球員在後場「的波」。內地傳媒稱，體育總局非常重視，要求足協詳細調查。



中冠聯賽是中國第4級聯賽，最近進行類似季後賽的總決賽，16支球隊分為4組，每組頭兩名晉級8強，以淘汰賽形成爭奪總冠軍。在11月28日，上演C組最後兩場比賽，賽前海南陵水鼎力以6分排榜首，淄博齊盛及梅州梅縣球鄉同得3分，而涇川文匯就得0分。最後一輪，梅州贏榜尾的涇川2：0，累積有6分，淄博就以3：0大勝海南，梅州、淄博及海南同得6分，最終梅州對賽得失球較差，只得第3名，無緣晉級。儘管最後一輪輸3球，但得失球優勢剛好讓海南取得小組首名，而淄博就以次名晉級。

3輪過後，海南首名晉級，淄博獲得次名，而梅洲就出局。（微博）

梅州賽後撰文，去信中國足協投訴，指控淄博及海南踢默契波，將梅州踢出局。梅州在投訴信中寫到「在本組的第三輪小組賽中，如果梅州梅縣球鄉取勝小組墊底的涇川文匯，海南陵水鼎力不輸淄博齊盛3球或3球以上，梅州梅縣球鄉將獲得晉級總決賽八強的資格」，跟住提到「最終，比分就像賽前預定好了的一樣，以淄博齊盛3：0海南陵水鼎力。兩支隊伍雙雙出線，梅州梅縣球鄉在同積6分情況下因少一個進球而被淘汰出局」。

【海南門將低級失誤，輸到0：3】

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【中圈開波後，有海南球員後場「的波」】

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梅州提到，海南對淄博時表現不正常，「賽前，淄博齊盛隊有三名主力隊員因前兩場比賽紅黃牌或紀律處罰而無法在本場比賽登場。就以海南陵水鼎力在小組賽前兩場比賽中優異的表現來看，此場面對缺少三名主力隊員的淄博齊盛，本場比賽似乎勝負懸念不大，應該以海南陵水鼎力取勝或者平局收場」。

海南門將低級失誤，輸到0：3這個「玄妙」的比數。（微博）

「但是，比賽開始後，淄博齊盛在上半場開局階段就取得進球，場上比方1：0，隨後在下半場開場階段，淄博齊盛隊再次取得進球，將比方改為2：0。就在另外一場梅州梅縣球鄉在比賽進行到70分鐘取得了1：0領先優勢後，本場比賽第75分鐘，出現了一個令人不可思議的進球，海南陵水隊門將一個原本很簡單的處理球，被還離球10米遠的對方球員將球搶下後完成空門得分，場上比方變為3：0。」

輸到0：3後，有海南球員在後場「的波」，似乎無心進攻。（微博）

「本場比賽，海南陵水鼎力並未展現出前兩場比賽的取勝欲望，在比賽落後三球的情況下，在本方半場還玩起顛球。」

【梅州向中國足協投訴的信件】

內地傳媒報道，體育總局非常重視事件，要求足協詳細調查這場比賽。在昨天下午，足協紀檢監察部與社會發展部一起對該場比賽及兩支球隊展開調查。