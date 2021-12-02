棒球｜日本國家隊新帥上任誓重奪世一　能否召大谷翔平入伍成焦點

有「侍日本」（侍ジャパン）之稱的日本棒球隊，在東京奧運主場勇挫列強奪得金牌後，稻葉篤己監督正式退下火線，新教練栗山英樹今日正式上任。他的第一個任務是明年3月於東京巨蛋舉行的台日交流戰，長遠而言能否說服子弟兵「二刀流」大谷翔平肩負國家隊重任，將是球迷最期待的事。



今年夏天，「侍日本」在橫濱DeNA灣星主場歷史性奪得東京奧運金牌，稻葉監督完成歷史任務，光榮告別。執教日職棒洋聯球隊北海道火腿的栗山英樹，今天正式接過兵符。現年60歲的栗山英樹，1983年被央聯球隊養樂多燕子選中，在隊中擔任外野手，1990年退役，2011年加盟北海道火腿擔任主教練，直至今年離隊。在火腿十年間，栗山取得684勝，成為球隊史上最多勝仗的功勳教練。

栗山英樹上任日本棒球隊教練。（Twitter：samurai_tamabe）

栗山第一個任務將是明年3月5至6日於東京巨蛋舉行的台日交流賽，這也是「侍日本」自東京奧運後的首個賽事，長遠任務則是2023年的第5屆世界棒球經典賽（WBC）。他於今天的記者會上表示：「侍日本的球衣就是有份量，我必須全力扛起重任。我熱愛棒球，喜歡我的球員，我希望贏得2023年的經典賽。」日本棒球隊於2006及09年贏得WBC，惟之後14年都與錦標無緣。

日本棒球隊奪得東京奧運金牌，寫下歷史一頁。（美聯社）

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作為北海道火腿的功勳教練，栗山昔日執教火腿後翌年，球隊便以第一指名選了大谷翔平。如今大谷以「二刀流」在MLB發光發亮，今年更獲選最有價值球員，球迷都期待栗山能否順利徵召子弟兵「二刀流」大谷翔平入伍，但首要當然視乎MLB球隊洛杉磯天使是否願意放人。栗山表示：「不止是大谷翔平，我會視乎所有因素來點兵，沒有其他特別考量。」