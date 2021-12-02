羽毛球．年終賽｜鄧謝配激烈攻防戰下負強敵　明鬥印尼組合爭出線

世界羽聯巡迴賽年終賽，香港唯一代表、混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪周三（1日）先拔頭籌，勝出首場小組賽，周四繼續在B組，迎戰2號種子的泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai）。



B組共有4對組合，「鄧謝配」與今日對手普亞華蘭魯羅／泰拉坦娜齊在第一戰均獲勝，今日倘勝出便大有機會打入4強。兩支出線熱門交手，第一局早段已打得相當緊湊，面對泰國組合的強攻，「鄧謝」不斷以堅韌的防守應對，半場休息時僅落後10：11。

+ 3

換邊後泰國組合繼續強攻，將比分拉開至17：12，陷劣勢的鄧俊文和謝影雪最終以14：21先輸一局。

換邊後早段戰況仍陷膠着，雙方多次打出長來回球，最長達43板，鄧俊文和謝影雪亦似乎找到應對泰國組合的方法，領先11：9進入半場休息。賽事再展開，雙方又再展開激烈的攻防，泰國隊再展現出極強的防守，與港隊來回44板後終成功搶分，更連取3分反先至12：11，未幾港隊又憑精彩的搶攻再超前14：13。

泰國組合普亞華蘭魯羅/泰拉坦娜齊實力強橫。（Badminton Photo）

及後鄧俊文一度出現不少失誤，但港隊仍能把握得分機會，緊咬比分，惟俊文一個回球失誤，讓對手曾迎來比賽分的機會，幸普亞華蘭魯羅先出錯令比賽進入「刁時」、泰拉坦娜齊擊球落網亦令港隊領先至21：20，最終鄧俊文沒有再錯過關鍵分，以22：20扳回一局。

決勝局，泰國組合搶回優勢，一直牢牢領先，「鄧謝配」沉着應戰下一度追近至15：17，更曾救回4個比賽分，令希望盡快鎖定勝局的對手越戰越急，惜最終仍以19：21僅輸，以1：2落敗。

鄧俊文和謝影雪面對強敵雖陷苦戰，卻往往流露享受比賽的笑容。（Badminton Photo）

同日另一場B組賽事，印尼組合佐敦（Praveen Jordan）/奧達維雅迪（Melati Daeva Oktavianti）擊敗英格蘭的艾利斯（Marcus Ellis）/羅倫史密夫（Lauren Smith），艾利斯／史密夫在兩戰全敗下提早出局。「鄧謝配」將在最後一戰對同樣獲一勝一負的佐敦／奧達維雅迪，若獲勝便可打入4強。

至於A組則已篤定由日本組合渡邊勇大／東野有紗和馬來西亞的陳炳橓／吳柳瑩出線，兩隊會再爭逐首名資格。