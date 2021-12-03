大棠紅葉巴士路線K66A周末起服務　漁護署更新「紅葉指數」｜行山

踏入12月，來到大棠行山賞紅葉的旺季，港鐵接駁巴士特別路線K66A亦會投入服務，逢周六、周日及公眾假期營運，接載賞紅葉的山友來往朗屏站及大棠山道的涼亭。據漁護署今日更新的「紅葉指數」，為黃至紅，尚未到最高的極紅。



在大棠，部分樹葉開始轉紅。（顏銘輝攝）

為了應付大棠紅葉季節，港鐵今年繼續加開接駁巴士。在11月，港鐵安排了K66S來往朗屏站及大棠山道，但僅於周日服務，每日來回各開一班車。來到12月，楓香林的樹葉逐漸變紅，預料會吸引更多行山人士。港鐵由12月起，至2022年1月16日期間，每個星期六、日及公眾假期，會安排K66A來往朗屏站及大棠山道，車費也是每程4.8元。

🚌重點！特別交通安排🚌

港鐵巴士於2021年12月4日至2022年1月16日期間，逢星期六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山路（港鐵熱線：2881 8888）



相比11月的K66S，由12月到1月中服務的K66A班次更密更多，有助消化行山賞紅葉的人流。據運輸署的資料，K66A由朗屏開往大棠山道的班次由早上9時起服務至下午3時，而回去朗屏的班次就由下午1時起服務至晚上7時。

根據運輸署的資料，K66A在朗屏站上車點，與常規路線K66略有不同。K66A線會由近朗屏邨悅屏樓開出，相信是在K66屏昌徑站頭的對面馬路。

在紅葉季節的周末假期，指定時間內，會有特別路線K66A來往朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）大棠山道（近涼亭）。（顏銘輝攝）

K66A的總站會在大棠山道這個位置，落車後要繼續沿馬路旁上斜。（資料圖片/顏銘輝攝）

比起常規路線K66，K66A會駛上大棠山道，沿斜路上到一個涼亭附近的路口，以此為總站。比起搭K66在大棠山路站下車，如果搭K66A去看紅葉的話，行山人士可以節省一段約500米長的斜路，可以在更近楓香林之處落車。在K66A總站落車後，續沿馬路上斜，約行3公里，便至大棠楓香林，估計需要1小時步程。

漁護署製作地圖，教行山人士如何落車後前往大棠楓香林：按此看地圖

↓↓連環圖看清路線及沿途風景，由大棠山道起步，經楓香林行到掃管笏↓↓

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了解更多：【行山】大棠賞紅葉懶人包 3條性價比最高路線推介 附交通攻略

漁護署今日（12月3日）更新大欖郊野公園楓香林紅葉情報的「紅葉指數」，為C至B，即是黃至紅，尚未去到A級極紅。漁護署在網站中呼籲，當紅葉指數轉為B或A時，楓香林的訪客會顯著增多，請避免在星期日及長假期時到楓香林遊覽。

今日最新的「紅葉指數」是黃至紅。（漁護署網站截圖）

此外，行山人士避免周末周日及假期駕車前往，因為運輸署已經發出臨時交通安排，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段將於2021年12月4日（星期六）至2022年1月16日（星期日）逢星期六、日及公眾假期每日上午七時至晚上七時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

攝於上星期，大棠的楓香林逐漸由黃變紅，尚未到極紅。（顏銘輝攝）

警方將視乎當時環境、交通及人群情況，實施及調整封路、交通管制及公共運輸服務改道等措施。有關地點將設置適當臨時交通標誌，指導駕駛人士。駕駛人士請避免駕車前往受影響的地區，並要小心駕駛，保持忍讓，及遵從現場警務人員的指示。

在紅葉旺季的周末假期，見到有警察驅趕停泊在大棠山道的車輛。（資料圖片／顏銘輝攝）

有用連結：

大欖郊野公園楓香林紅葉情報 (2021-2022)

元朗大棠臨時交通及運輸安排

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

↓↓上個紅葉季節，2021年12月中賞紅葉盛況↓↓