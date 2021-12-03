羽毛球．年終賽｜鄧謝配取輕印尼組合　打入4強或再遇日本宿敵

世界羽聯巡迴賽年終賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在B組最後一戰、也是關乎出線的「生死戰」對印尼組合佐敦（Praveen Jordan）/奧達維雅迪（Melati Daeva Oktavianti）。



鄧俊文和謝影雪在首兩場分組賽，先兩局輕取英格蘭的艾利斯（Marcus Ellis）/羅倫史密夫（Lauren Smith），昨日鬥泰國的普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai），則在力戰下以1：2敗陣，今日對賽前同得1勝1負的印尼組合，必需贏波方可出線。

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相較昨日鬥泰國組合的激烈攻防戰，「鄧謝配」今日對印尼組合顯得從容得多，首局未遇太大阻力下已領先至14：9，最終只花了12分鐘，便以21：11大比數先取一局。

第二局戰況較為緊湊，早段鄧俊文和謝影雪一度落後1：3，但連取5分下反先至6：3，印尼組合其後曾兩度追和成9：9、11：11，但未幾又遭「鄧謝」拋開至18：13，最終這對香港組合以21：15再勝一局，分組賽2勝1和之下，繼2017年年終賽後再一次出線至4強，對手誰屬則有待A組的日本組合渡邊勇大／東野有紗和馬來西亞的陳炳橓／吳柳瑩決出名次後再抽籤。