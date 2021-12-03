國家隊訪港｜金牌選手微博放相大讚貼心　生果禮盒深得健兒喜愛

東京奧運內地運動員由今日起訪港，雖然他們行程緊密，但下午都有時間回酒店房間稍作休息。入到酒店房，特區政府及酒店都為他們貼心安排了一些水果及小食。石智勇、李發彬及劉洋都立即發微博，與網民分享這些小禮品，當中李發彬表示香港準備得很貼心。



石智勇、李發彬及劉洋在下午5時左右，分別發微博，分享他們訪港的所見所聞，巧合地，他們都將生果禮盒的照片放上網！他們回到酒店房，發現房內生果禮盒，有貼紙寫明「空運直送」，分別有提子、士多啤梨及車厘子，從生果的包裝所見，相信生果是來自日本。從石智勇及劉洋相中，生果盒上面都放了一張卡片，卡片上印有區徽以及奧運健兒的姓名，下款為「香港特別行政區政府致意」。

【石智勇下午在微博分享了3張照片】

奧運男子舉重73公斤級冠軍石智勇似乎很喜歡這批空運直送生果，從他的照片所見，他已經開了一盒車厘子來吃。在生果禮盒旁，還擺住本名為「中國驕傲」刊物。他在微博上留了一句：「熟悉的地方，熱情的市民。」他還分享了兩張出席媒體見面會時的照片。

【李發彬回到酒店房後分享了3張相】

至於奧運男子舉重61公斤級冠軍李發彬，就在微博上表示「香港準備得很貼心」。除了生果外，他還展示了酒店準備的小食，包括3個「馬卡龍」、2個柑及1枝水。

巧合地，劉洋都放了生果禮盒的照片上網。（劉洋微博）

從男子吊環金牌得主劉洋的相中見到，特區政府及酒店還為運動員準備了《文匯報》及安心包。他在微博上寫：「很榮幸參加此次訪港活動，也是感受到了香港人民的熱情和周到的服務，希望此次訪港活動能圓滿成功。」跟住運動員到禮賓府出席活動，劉洋都馬上上載照片，向網民交代行程。