西甲｜久保建英後備獻精彩單刀　馬略卡15年來作客首勝馬體會

20歲日本前鋒久保建英目前正由皇家馬德里外借至馬略卡，這位小將今周為馬略卡後備上陣作客衛冕的馬德里體育會，面對強敵，他在補時階段攻入一記精彩的單刀入球，成為一時佳話。



巴塞隆拿青訓出身的久保建英，一直有「日本美斯」之稱，比喻其足球天份極高，雖然轉會皇馬後屢次被外借，也常受傷患困擾，今季又因傷休戰兩個月之久，直至上周末馬略卡主場對基達菲才復出，今仗亦只後備上陣16分鐘，但已有過人演出。

馬體會在68分鐘由馬菲奧斯根夏先開紀錄，1球優勢一直保持到80分鐘，馬略卡由韓國翼鋒李康仁的罰球助攻予法蘭高盧素追和。

久保建英常受傷患困擾，早前休戰近兩個月。（路透社）

以為比賽會以1：1完賽之際，到剛剛踏入補時階段，馬略卡一次反擊，洛迪古斯迪亞斯後半場吊傳笠過馬體會後衛，釋放前線的久保建英，久保發揮過人速度、控球推入禁區，雖然馬體會多名守將追截，他仍頂住壓力，甫入禁區便起腳射地波，完成2：1反勝。

按圖閱讀：圖說久保建英的單刀入球

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久保建英的入球，不單令馬略卡獲得15年來，作客馬體會的首場勝仗，也令他自己成為史上第3位攻破馬體會大門的亞洲球員，此前兩人均是曾效力奧沙辛拿的伊朗球員，分別為曾蘇查爾（2009年）及尼高南（2011年）。

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久保建英自2009年加盟皇馬後就屢次被外借，今季來到馬略卡，上陣8場後攻入第一球，便令皇馬的爭標對手馬體會3分盡失，他賽後受訪時道：「當然我現在100%是馬略卡的球員，但若今天發生的事，最終能幫到皇馬，我也會很開心，不過我屬於馬略卡、也只會去思考馬略卡的事。」他亦認為這入球對他的信心有莫大幫助，「之前因為受傷，我一直不知道自己的康復進度如何，這入球對我幫助很大。」

事實上，久保雖被外借，但皇馬仍相當照顧這位小將，早前他受傷時，仍能到皇馬的基地接受檢查，隊醫也為他提供建議，皇馬也一直跟馬略卡緊密合作，確保他能完全康復。