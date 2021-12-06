乒乓年終賽｜黃鎮廷8強敗予張本智和　日本神童曾震驚世界

乒乓年終賽總決賽（WTT Cup Finals）8強，香港男單代表黃鎮廷對日本「神童」張本智和，



黃鎮廷周日（6日）在第一圈（16強）以3：1擊敗法國球手高斯（Simon GAUZY），8強對日本球手張本智和。

張本智和原籍中國，父親張宇曾是四川省隊、母親張凌是中國國家隊前成員，張本智和、妹妹美和及父親在2014年歸化日本，他在2017年13歲之時已打入世錦賽8強，並擊敗日本名將水谷隼，同年成為最年輕世巡賽冠軍，2018年再以14歲6個月之齡，贏得全日本錦標賽，有「神童」之名。

黃鎮廷早前在世界錦標賽男單16強止步。（Getty Images）

黃鎮廷第一局入局較慢，4：11大比數先輸，但這個30歲「香港一哥」第二局站穩陣腳，以11：7扳平局數，第三局又以6：11再輸，局數1：2落後，五局三勝制之下，必需再取一局才有望晉級。

關鍵的第四局，兩人打得相當緊湊，更要戰至「刁時」，張本智和多次錯失比賽分之下，終以13：11鎖定勝局，黃鎮廷輸1：3下黯然出局。

張本智和的父母均為中國乒乓球手，父親張宇曾是四川省隊，母親張凌是國家隊前隊員，不過張本智和、其妹美和及父親在2014年入籍日本，並改姓張本。（Getty Images）

年終賽總決賽是今年首辦的新賽事，根據國際乒聯（ITTF）11月16日公布的世界排名，只有男、女子單打排名前16位球手才可參加。每個國家不設參賽人數限制，如有球手退賽，則依世界排名遞補，比賽高手如雲，是一項「含金量」十分高的賽事。