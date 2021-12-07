哥倫比亞乙組升班關鍵戰打假波？　疑點多到總統都震怒｜足球熱話

上周末哥倫比亞乙組聯賽出現懷疑假波，馬特利拿聯（Unión Magdalena）作客蘭尼奴斯（Llaneros）踢到補時連入兩球，作客反勝對手2：1，取得升班資格，當中致勝一球相當詭異。首先蘭尼奴斯後衛消極防守，連門將都散步回防，令馬特利拿聯的球員輕鬆射空門。這宗疑似假波案更驚動哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque），杜克在社交網站直斥此事為國家恥辱，對假波零容忍，要求相關部門調查。



哥倫比亞乙組B組，賽前科迪拿薩（Fortaleza CEIF）以10分排首位，馬特利拿聯以8分排次席，只有小組榜首可以升班。馬特利拿聯上周末出戰最後一輪聯賽，作客蘭尼奴斯，踢到81分鐘失守，落後0：1。至於同時間開波的另一場，榜首科迪拿薩亦以1：2落後。

神奇的事在補時出現，在95分鐘，馬特利拿聯先由干沙里斯追平1：1，跟住到96分鐘，施古拿再建功，以2：1反勝蘭尼奴斯，全取3分，而另一場科迪拿薩最終以1：2敗陣。因此，馬特利拿聯以11分壓過10分的科迪拿薩，取得小組首名，取得升班資格。

【馬特利拿聯2：1入球逐格睇】

+ 4

不過，這場馬特利拿聯的「熱血」反勝並未得到大眾的認同，因為96分鐘2：1的入球相當可疑。當時馬特利拿聯球員在禁區引球推進，蘭尼奴斯的守將看來在最後關頭「讓路」，給予馬特利拿聯球員單刀埋門。

蘭尼奴斯的門將艾美斯度（Kevin Armesto）封位，封到射門，馬特利拿聯球員又截到，引球出小禁區外，艾美斯度跟住他離開禁區。當皮球傳到中路的施古拿腳下，艾美斯度仍然懶懶閒，沒有跑回龍門口，其他蘭尼奴斯守將也只站在原地，沒有上搶，最後施古拿射入空門，馬特利拿聯贏2：1致勝。

【睇片便知龍與鳳！馬特利拿聯補時連入兩球片段】

Union Magdalena needed to win the last game of the season to promote to the Colombian first division



They're 1-0 down, have a look at what happens in the 90+5 and 90+6 min ☠️



And yet there are people out here calling F1 corrupt 😂pic.twitter.com/ZXnPvHiMio — Belgian FUT Trader 🇧🇪 (@BelgianFUT) December 5, 2021

由於蘭尼奴斯怠慢防守的表現十分明顯，所以外界都質疑這場是假波，就連總統杜克（Ivan Duque）都大怒，在Twitter上留言指這場比賽是國家恥辱，並強調體育比賽需要誠實，對違反體育道德的行為的零容忍。哥倫比亞當局已經開展調查。