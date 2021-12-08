歐聯︱利物浦後備中堅展現神奇轉身　伊巴也被騙　對手跣腳倒地

利物浦於歐聯擊敗AC米蘭出線，陣中後備中堅尼達利菲臘斯（Nathaniel PHILLIPS）「戲弄」伊巴謙莫域，成為今場亮點。
利物浦留力仍以2：1反勝AC米蘭，晉級歐聯16強，成為首支在歐聯分組賽全勝的英超球隊。紅軍今場派出後備中堅尼達利菲臘斯（Nathaniel PHILLIPS）取代雲迪積克，跟另一後衛伊巴希馬干拿迪（Ibrahima KONATE）握守中路。
菲臘斯今季首度正選披甲，這位24歲守將今場面對敵軍前鋒伊巴謙莫域，表現十分穩定。不過他完前場在禁區內化險為夷的一幕，相信會成為此戰「代表作」。
菲臘斯藝高人膽大，高難度動作騙過伊巴逐格睇：（按圖放大）
當時AC米蘭正積極反撲，干拿迪地波解圍，意外踢落菲臘斯的腳下。菲臘斯此時面向自己球門，且離門只有10多碼，背後的伊巴跟AC米蘭中場基斯爾卻步步進逼。
本以為菲臘斯會大腳把球踢向橫邊，但他竟相當冷靜，完美地使出告魯夫轉身，輕鬆把兩人騙過，收步不及的基斯爾更跣腳倒地。而菲臘斯之後再引球推進，助球隊展開反擊，贏得球迷讚賞。
Nat Phillips owns the San Siropic.twitter.com/7qE7XRXRAd— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) December 7, 2021
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